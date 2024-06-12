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Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России - РИА Новости, 12.06.2024
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16:28 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/pasporta-1952387816.html
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России - РИА Новости, 12.06.2024
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России
Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:28
2024-06-12T16:28
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены правительства региона, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что паспорта вручали: председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Тицкий Антон и другие члены правительства региона. Мероприятие было приурочено ко "Дню России" и проводилось в торжественной обстановке. Также на вручении паспортов присутствовали заместитель председателя правительства Запорожской области Лысов Алексей Владимирович, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", руководитель аппарата Закиров Марат Фархатович.
https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html
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запорожская область, общество
Запорожская область, Общество
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России

Члены правительства Запорожской области вручили паспорта жителям региона

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены правительства региона, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что паспорта вручали: председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Тицкий Антон и другие члены правительства региона.
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Мероприятие было приурочено ко "Дню России" и проводилось в торжественной обстановке.
Также на вручении паспортов присутствовали заместитель председателя правительства Запорожской области Лысов Алексей Владимирович, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", руководитель аппарата Закиров Марат Фархатович.
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