https://ria.ru/20240612/pasporta-1952387816.html
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России - РИА Новости, 12.06.2024
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России
Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:28
2024-06-12T16:28
2024-06-12T16:28
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены правительства региона, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что паспорта вручали: председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Тицкий Антон и другие члены правительства региона. Мероприятие было приурочено ко "Дню России" и проводилось в торжественной обстановке. Также на вручении паспортов присутствовали заместитель председателя правительства Запорожской области Лысов Алексей Владимирович, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", руководитель аппарата Закиров Марат Фархатович.
https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, общество
Запорожская область, Общество
Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России
Члены правительства Запорожской области вручили паспорта жителям региона
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены правительства региона, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что паспорта вручали: председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Тицкий Антон и другие члены правительства региона.
Мероприятие было приурочено ко "Дню России" и проводилось в торжественной обстановке.
Также на вручении паспортов присутствовали заместитель председателя правительства Запорожской области Лысов Алексей Владимирович, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", руководитель аппарата Закиров Марат Фархатович.