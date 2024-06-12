https://ria.ru/20240612/pasporta-1952387816.html

Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России

Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России - РИА Новости, 12.06.2024

Некоторые жители Запорожской области получили паспорта в День России

Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:28

2024-06-12T16:28

2024-06-12T16:28

запорожская область

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Паспорта граждан Российской Федерации в День России получили жители Запорожской области, достигшие четырнадцатилетнего возраста, документы вручали члены правительства региона, передает корреспондент РИА Новости. Уточняется, что паспорта вручали: председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Тицкий Антон и другие члены правительства региона. Мероприятие было приурочено ко "Дню России" и проводилось в торжественной обстановке. Также на вручении паспортов присутствовали заместитель председателя правительства Запорожской области Лысов Алексей Владимирович, заместитель председателя правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", руководитель аппарата Закиров Марат Фархатович.

https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, общество