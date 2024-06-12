https://ria.ru/20240612/pasechnik-1952366417.html

Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России

Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:37

2024-06-12T14:37

2024-06-12T14:37

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

день россии

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. "От всего сердца поздравляю вас с очень важным для нас праздником – Днём России! В этот день мы особенно остро чувствуем гордость за свою великую страну, ощущаем единство и сплоченность всех, кто живет в ней. Нас объединяет искренняя любовь к своему Отечеству и вера в его светлое будущее. Именно благодаря своему народу Россия остаётся мощным и непобедимым государством", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пасечника. Глава региона вместе с коллегами возложил цветы к памятнику "Они отстояли Родину". Он отметил, что жители ЛНР не забыли героев, отстоявших свободу региона во время Великой Отечественной войны, а также гордятся земляками, которые в 2014 году встали на защиту Луганщины. "Мы – русские, а значит – победители. С праздником, дорогие соотечественники!" - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, леонид пасечник, день россии