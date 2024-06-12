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Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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14:37 12.06.2024
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Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:37
2024-06-12T14:37
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
день россии
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. "От всего сердца поздравляю вас с очень важным для нас праздником – Днём России! В этот день мы особенно остро чувствуем гордость за свою великую страну, ощущаем единство и сплоченность всех, кто живет в ней. Нас объединяет искренняя любовь к своему Отечеству и вера в его светлое будущее. Именно благодаря своему народу Россия остаётся мощным и непобедимым государством", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пасечника. Глава региона вместе с коллегами возложил цветы к памятнику "Они отстояли Родину". Он отметил, что жители ЛНР не забыли героев, отстоявших свободу региона во время Великой Отечественной войны, а также гордятся земляками, которые в 2014 году встали на защиту Луганщины. "Мы – русские, а значит – победители. С праздником, дорогие соотечественники!" - добавил Пасечник.
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россия, луганская народная республика, леонид пасечник, день россии
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, День России
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России

Пасечник: благодаря своему народу Россия остается мощной и непобедимой страной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ЛНР Леонид Пасечник . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной.
«
"От всего сердца поздравляю вас с очень важным для нас праздником – Днём России! В этот день мы особенно остро чувствуем гордость за свою великую страну, ощущаем единство и сплоченность всех, кто живет в ней. Нас объединяет искренняя любовь к своему Отечеству и вера в его светлое будущее. Именно благодаря своему народу Россия остаётся мощным и непобедимым государством", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пасечника.
Глава региона вместе с коллегами возложил цветы к памятнику "Они отстояли Родину". Он отметил, что жители ЛНР не забыли героев, отстоявших свободу региона во время Великой Отечественной войны, а также гордятся земляками, которые в 2014 году встали на защиту Луганщины.
"Мы – русские, а значит – победители. С праздником, дорогие соотечественники!" - добавил Пасечник.
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
День России
01:48
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДень России
 
 
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