https://ria.ru/20240612/pasechnik-1952366417.html
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:37
2024-06-12T14:37
2024-06-12T14:37
россия
луганская народная республика
леонид пасечник
день россии
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики с Днём России и заявил, что именно благодаря своему народу РФ остаётся мощной и непобедимой страной. "От всего сердца поздравляю вас с очень важным для нас праздником – Днём России! В этот день мы особенно остро чувствуем гордость за свою великую страну, ощущаем единство и сплоченность всех, кто живет в ней. Нас объединяет искренняя любовь к своему Отечеству и вера в его светлое будущее. Именно благодаря своему народу Россия остаётся мощным и непобедимым государством", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пасечника. Глава региона вместе с коллегами возложил цветы к памятнику "Они отстояли Родину". Он отметил, что жители ЛНР не забыли героев, отстоявших свободу региона во время Великой Отечественной войны, а также гордятся земляками, которые в 2014 году встали на защиту Луганщины. "Мы – русские, а значит – победители. С праздником, дорогие соотечественники!" - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, леонид пасечник, день россии
Россия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, День России
Глава ЛНР поздравил жителей республики с Днем России
Пасечник: благодаря своему народу Россия остается мощной и непобедимой страной