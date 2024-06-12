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В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков - РИА Новости, 12.06.2024
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21:26 12.06.2024 (обновлено: 21:40 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/osadki-1952439877.html
В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков
В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков - РИА Новости, 12.06.2024
В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков
Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:26
2024-06-12T21:40
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отдельных районах города зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество – в СЗАО, ЗАО."Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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Мегаливень в Москве
Мегаливень накрывает Москву. Непогода движется с северо-запада: где-то уже гром и вовсю поливает, а где-то только предгрозовое небо с проблесками солнца.
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москва, видео
Москва
В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков

Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отдельных районах города зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество – в СЗАО, ЗАО.
"Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
 
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