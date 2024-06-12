https://ria.ru/20240612/osadki-1952439877.html

В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков

В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков - РИА Новости, 12.06.2024

В Москве ожидается вторая волна сверхинтенсивных осадков

Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:26

2024-06-12T21:26

2024-06-12T21:40

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вторая волна сверхинтенсивных осадков ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до утра, были зафиксированы случаи падения деревьев, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 13 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отдельных районах города зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Наибольшее количество – в СЗАО, ЗАО."Зафиксированы случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, видео