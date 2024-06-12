https://ria.ru/20240612/opasnost-1952446301.html

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.06.2024

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Власти Белгорода сообщила об опасности атаки БПЛА и призвала быть бдительными, соответствующее оповещение опубликовано в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:30

2024-06-12T22:30

2024-06-12T22:36

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Власти Белгорода сообщила об опасности атаки БПЛА и призвала быть бдительными, соответствующее оповещение опубликовано в Telegram-канале мэрии."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

белгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, украина