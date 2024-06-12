https://ria.ru/20240612/opasnost-1952388003.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 12.06.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:29
2024-06-12T16:29
2024-06-12T16:29
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Херсонской области отменена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Отбой авиационной опасности", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Губернатор Сальдо сообщил об отмене авиационной опасности в Херсонской области