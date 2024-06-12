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В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 12.06.2024 (обновлено: 16:07 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952382486.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 12.06.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:01
2024-06-12T16:07
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили авиационную опасность

Сальдо: в Херсонской области объявлена авиационная опасность

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсонская область
Херсонская область - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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