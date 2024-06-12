https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T05:05

2024-06-12T05:05

2024-06-12T05:07

специальная военная операция на украине

шебекино

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белгородская область

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.54 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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шебекино, безопасность, россия, белгородская область, белгород