Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 12.06.2024 (обновлено: 05:07 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952312542.html
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:05
2024-06-12T05:07
специальная военная операция на украине
шебекино
безопасность
россия
белгородская область
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.54 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шебекино
россия
белгородская область
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_215:44:2887:2048_1920x0_80_0_0_f2154e1a0c9cf4cc634715f79dbdbd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, безопасность, россия, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Безопасность, Россия, Белгородская область, Белгород
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности

Мэрия: в Шебекино и Шебекинском округе объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.54 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБезопасностьРоссияБелгородская областьБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала