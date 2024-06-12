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В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:05
2024-06-12T05:05
2024-06-12T05:07
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Шебекино и Шебекинском городском округе объявлен отбой ракетной опасности, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.54 мск."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Безопасность, Россия, Белгородская область, Белгород
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили отбой ракетной опасности
Мэрия: в Шебекино и Шебекинском округе объявили отбой ракетной опасности