https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.06.2024
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:58
2024-06-12T04:58
2024-06-12T05:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгород
В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность
Власти: в Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность