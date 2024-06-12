https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311704.html

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.06.2024

В Шебекино и Шебекинском городском округе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:58

2024-06-12T04:58

2024-06-12T05:01

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

россия

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

белгородская область

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, происшествия, белгородская область, россия, белгород