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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:57
2024-06-12T04:57
2024-06-12T04:57
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.48 мск. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности