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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/opasnost-1952311558.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:57
2024-06-12T04:57
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.48 мск. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородский район
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Корнев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 04.48 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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