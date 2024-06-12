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В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:58
2024-06-12T01:58
2024-06-12T01:58
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 1.27 мск."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности