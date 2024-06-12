https://ria.ru/20240612/opasnost-1952300442.html
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 12.06.2024
В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:15
2024-06-12T00:15
2024-06-12T00:24
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский ГО. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности
Мэрия: в Белгороде и Шебекино объявили отбой ракетной опасности