https://ria.ru/20240612/omsk-1952337512.html

Губернатор Хоценко сообщил об открытии моста после ремонта в Омске

Губернатор Хоценко сообщил об открытии моста после ремонта в Омске - РИА Новости, 12.06.2024

Губернатор Хоценко сообщил об открытии моста после ремонта в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале об открытии Ленинградского моста в Омске после капитального ремонта. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:05

2024-06-12T11:05

2024-06-12T11:44

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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале об открытии Ленинградского моста в Омске после капитального ремонта. Ленинградский мост – часть истории областного центра. Мост строился в конце 50-х годов 20 столетия. С августа 2022 по май 2024 года мост капитально ремонтировали. Хоценко и мэру Омска Сергею Шелесту было предоставлено право перерезать ленту и открыть Ленинградский мост для движения. "Ленинградский мост открыт. Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина на его капитальный ремонт было направлено порядка 2 миллиарда рублей. При правильной эксплуатации Ленинградский мост прослужит омичам еще 100 лет. Вечером запустим архитектурную подсветку", - сообщил глава региона. Мост открыли согласно запланированной дате, 12 июня, в День России. Перед открытием моста губернатор и директор ООО "СтройТраст" Арман Акопян подписали концессионное соглашение о строительстве автомобильной дороги от улицы Раздольной до улицы 1-ой Заречной с мостом через реку Омь с платным участком. Это позволит исключить движение грузового транспорта на центральных улицах города и снизит интенсивность движения. Также это даст возможность соединить северный промышленный узел города Омска с восточным. "Подписали соглашение по строительству моста протяженностью 1,2 км через реку Омь. Новые мосты не строились в Омске более 20 лет. Проект будет реализован по концессионной модели и станет платной альтернативой действующим мостам. При этом инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, машин Скорой помощи, пожарных и полиции", - написал Хоценко. Глава региона добавил, что пятый мост через Омь в черте города должен появиться в 2026 году.

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https://ria.ru/20240606/protezirovanie-1951043238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омск, виталий хоценко, омская область, россия