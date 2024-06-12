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Первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" запущен - РИА Новости, 12.06.2024
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19:13 12.06.2024 (обновлено: 19:25 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/oez-1952421610.html
Первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" запущен
Первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" запущен - РИА Новости, 12.06.2024
Первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" запущен
Первый производственный корпус особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская" запущен с участием замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, передает РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:13
2024-06-12T19:25
экономика
великий новгород
технологии
россия
михаил мишустин
максим орешкин
андрей никитин (политик)
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Первый производственный корпус особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская" запущен с участием замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное открытие производственного корпуса ОЭЗ "Новгородская" в Великом Новгороде состоялось в среду в рамках масштабных мероприятий, посвящённых Дню России. В нем приняли участие Орешкин, губернатор региона Андрей Никитин, гендиректор ОЭЗ Артур Аюпов, представители бизнеса. Кроме того, состоялся запуск производства двух предприятий: ООО "Энерготек" и АО "Новые трубы". "Я рад, что здесь всё успешно развивается. Главный показатель этого стопроцентная загрузка площадей. Это те производственные мощности, которые Андрей Сергеевич (Никитин - ред.) отстаивал перед президентом страны. Мы ему помогали. Проект доведен до завершающей стадии, видим производственные корпуса, новые производства начинают работать. Это большое количество новых рабочих мест. Те, кто раньше принимал решение работать вне Новгородской области, сейчас будут сюда возвращаться ", - подчеркнул Орешкин. Компания "Энерготэк" производит полимерные системы для прокладки и защиты кабельных линий. Инвестор планирует вложить более 160 миллионов рублей. Компания "Новые трубы" запускает производство полиэтиленовых труб для строительства инженерных сетей, объем инвестиций почти 500 миллионов рублей. Компания "Маршалл ФТ" первой запустила производство на площадке ОЭЗ. Она планирует вложить почти 350 миллионов рублей в производство воздушных фильтров для грузовых автомобилей. "Наша задача сейчас обеспечить развитие площадки, мощностями, электроэнергией, сетями. Первый этап мы с вами уже прошли. Нам надо развиваться дальше. То, что мы планировали на три года, мы сделали за год. Мы будем двигаться дальше", - сказал Никитин. До конца года на территории ОЭЗ планируется запустить производство современных электронных устройств, в том числе "умных" телевизоров. SberDevice sпланирует перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию ОЭЗ. Предусмотрены инвестиции в сумме 1,3 миллиарда рублей и создание свыше 220 рабочих мест. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. Статус резидентов сейчас имеют 10 организаций.
https://ria.ru/20240612/nagrady-1952404080.html
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экономика, великий новгород, технологии, россия, михаил мишустин, максим орешкин, андрей никитин (политик), новгородская область
Экономика, Великий Новгород, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Максим Орешкин, Андрей Никитин (политик), Новгородская область

Первый производственный корпус ОЭЗ "Новгородская" запущен

© Фото : предоставлено пресс-службой правительста Новгородской областиЗамглавы администрации президента России Максим Орешкин принимает участие в открытии производственного корпуса ОЭЗ "Новгородская" в Великом Новгороде
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин принимает участие в открытии производственного корпуса ОЭЗ Новгородская в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительста Новгородской области
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин принимает участие в открытии производственного корпуса ОЭЗ "Новгородская" в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Первый производственный корпус особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская" запущен с участием замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное открытие производственного корпуса ОЭЗ "Новгородская" в Великом Новгороде состоялось в среду в рамках масштабных мероприятий, посвящённых Дню России. В нем приняли участие Орешкин, губернатор региона Андрей Никитин, гендиректор ОЭЗ Артур Аюпов, представители бизнеса. Кроме того, состоялся запуск производства двух предприятий: ООО "Энерготек" и АО "Новые трубы".
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"Я рад, что здесь всё успешно развивается. Главный показатель этого стопроцентная загрузка площадей. Это те производственные мощности, которые Андрей Сергеевич (Никитин - ред.) отстаивал перед президентом страны. Мы ему помогали. Проект доведен до завершающей стадии, видим производственные корпуса, новые производства начинают работать. Это большое количество новых рабочих мест. Те, кто раньше принимал решение работать вне Новгородской области, сейчас будут сюда возвращаться ", - подчеркнул Орешкин.
Компания "Энерготэк" производит полимерные системы для прокладки и защиты кабельных линий. Инвестор планирует вложить более 160 миллионов рублей. Компания "Новые трубы" запускает производство полиэтиленовых труб для строительства инженерных сетей, объем инвестиций почти 500 миллионов рублей.
Компания "Маршалл ФТ" первой запустила производство на площадке ОЭЗ. Она планирует вложить почти 350 миллионов рублей в производство воздушных фильтров для грузовых автомобилей.
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"Наша задача сейчас обеспечить развитие площадки, мощностями, электроэнергией, сетями. Первый этап мы с вами уже прошли. Нам надо развиваться дальше. То, что мы планировали на три года, мы сделали за год. Мы будем двигаться дальше", - сказал Никитин.
До конца года на территории ОЭЗ планируется запустить производство современных электронных устройств, в том числе "умных" телевизоров. SberDevice sпланирует перенести до 50% производства умных телевизоров Sber на территорию ОЭЗ. Предусмотрены инвестиции в сумме 1,3 миллиарда рублей и создание свыше 220 рабочих мест.
Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. Статус резидентов сейчас имеют 10 организаций.
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ЭкономикаВеликий НовгородТехнологииРоссияМихаил МишустинМаксим ОрешкинАндрей Никитин (политик)Новгородская область
 
 
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