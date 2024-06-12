https://ria.ru/20240612/odessa-1952312666.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 12.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:07
2024-06-12T05:07
2024-06-12T05:16
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Одессе был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Одесской области была объявлена в 4.58 мск. Тревога звучит ещё в шести областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога