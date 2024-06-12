https://ria.ru/20240612/obstrely-1952319458.html

Украинские войска выпустили 22 снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили 22 снаряда по Донецку - РИА Новости, 12.06.2024

Украинские войска выпустили 22 снаряда по Донецку

Украинские войска с 3.40 по 7.20 выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и 3 снаряда того же калибра по Кировскому району... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T07:48

2024-06-12T07:48

2024-06-12T07:48

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

кировский район

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с 3.40 по 7.20 выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и 3 снаряда того же калибра по Кировскому району города, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "03.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Согласно представительству, также с 5.50 по 6.40 ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, кировский район, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия, россия