Украинские войска выпустили 22 снаряда по Донецку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по двум районам Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска с 3.40 по 7.20 выпустили 19 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и 3 снаряда того же калибра по Кировскому району города, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"03.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 06.00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Согласно представительству, также с 5.50 по 6.40 ВСУ выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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