https://ria.ru/20240612/obstrely-1952303565.html

При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина

При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 12.06.2024

При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина

Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру при украинском обстреле Шебекино из РСЗО, еще три человека ранены, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T01:28

2024-06-12T01:28

2024-06-12T04:07

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру при украинском обстреле Шебекино из РСЗО, еще три человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков", — говорится в сообщении.Кроме того, еще три мирных жителя получили ранения, заявил Гладков. По его словам, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода двух женщин с различными осколочными ранениями.Гладков отметил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По его словам, еще один пострадавший получил контузию - мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.Губернатор уточнил, что, предварительно, повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания, отметил он. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи, добавил Гладков."Строительные бригады уже начали закрывать контур. Администрация оперативно вывесила на двери подъездов номера телефонов, по которым можно обратиться по всем вопросам. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заявил Гладков.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html

https://ria.ru/20240529/pushilin-1949196776.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, россия, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины