https://ria.ru/20240612/obstrely-1952303565.html
При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина
При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина - РИА Новости, 12.06.2024
При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина
Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру при украинском обстреле Шебекино из РСЗО, еще три человека ранены, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T01:28
2024-06-12T01:28
2024-06-12T04:07
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происшествия
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру при украинском обстреле Шебекино из РСЗО, еще три человека ранены, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков", — говорится в сообщении.Кроме того, еще три мирных жителя получили ранения, заявил Гладков. По его словам, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода двух женщин с различными осколочными ранениями.Гладков отметил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По его словам, еще один пострадавший получил контузию - мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.Губернатор уточнил, что, предварительно, повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания, отметил он. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи, добавил Гладков."Строительные бригады уже начали закрывать контур. Администрация оперативно вывесила на двери подъездов номера телефонов, по которым можно обратиться по всем вопросам. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заявил Гладков.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240611/ukraina-1952266776.html
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шебекино, россия, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Шебекино погиб мужчина
Гладков: при украинском обстреле Шебекино погиб мужчина, еще 3 человека ранены
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда в квартиру при украинском обстреле Шебекино из РСЗО, еще три человека ранены, сообщил в Telegram-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ
из РСЗО. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков", — говорится в сообщении.
Кроме того, еще три мирных жителя получили ранения, заявил Гладков. По его словам, бригады скорой помощи доставили в городскую больницу Белгорода двух женщин с различными осколочными ранениями.
Гладков отметил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По его словам, еще один пострадавший получил контузию - мужчине медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
Губернатор уточнил, что, предварительно, повреждения зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания, отметил он. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи, добавил Гладков.
"Строительные бригады уже начали закрывать контур. Администрация оперативно вывесила на двери подъездов номера телефонов, по которым можно обратиться по всем вопросам. Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", — заявил Гладков.
Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и почти ежедневно подвергается обстрелам противника.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной
— 350 километров.