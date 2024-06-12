https://ria.ru/20240612/obstrely-1952300797.html
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.06.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:26
2024-06-12T00:26
2024-06-12T00:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Восемь обстрелов - на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 65 боеприпасов. По данным представительства, один мирный житель погиб, ещё один житель получил ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В предыдущие сутки было зафиксировано 49 обстрелов.
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:328:960:1048_1920x0_80_0_0_e185ec615da7d82f742e22c71b4f239c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 65 боеприпасов