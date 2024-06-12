https://ria.ru/20240612/obstrel-1952413492.html
В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ
В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ
Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских военных, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:18
2024-06-12T18:18
2024-06-12T18:20
специальная военная операция на украине
россия
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петровский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских военных, сообщает МЧС РФ."В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошел обстрел", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что пожарные добрались до больницы самостоятельно.Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавило министерство.
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россия, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Петровский район, Вооруженные силы Украины
В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ
В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ