https://ria.ru/20240612/obstrel-1952413492.html

В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ

В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

В Донецке четверо сотрудников МЧС России пострадали из-за обстрела ВСУ

Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских военных, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:18

2024-06-12T18:18

2024-06-12T18:20

специальная военная операция на украине

россия

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петровский район

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских военных, сообщает МЧС РФ."В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошел обстрел", - говорится в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что пожарные добрались до больницы самостоятельно.Пострадавших госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавило министерство.

https://ria.ru/20240612/repke-1952380002.html

россия

донецк

петровский район

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россия, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петровский район, вооруженные силы украины