https://ria.ru/20240612/obstrel-1952402552.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.06.2024

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина

Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:30

2024-06-12T12:30

2024-06-12T17:23

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 годов рождения. Обстрел в 07.20 (совпадает с мск): по улице Курортной погибла женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.00 сбросили боеприпас с дрона на этот район. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html

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Максим Зубков

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины