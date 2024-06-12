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В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.06.2024
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12:30 12.06.2024 (обновлено: 17:23 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/obstrel-1952402552.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.06.2024
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:30
2024-06-12T17:23
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 годов рождения. Обстрел в 07.20 (совпадает с мск): по улице Курортной погибла женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.00 сбросили боеприпас с дрона на этот район. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина

Представительство ДНР: при атаке ВСУ на Петровский район Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 годов рождения. Обстрел в 07.20 (совпадает с мск): по улице Курортной погибла женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.00 сбросили боеприпас с дрона на этот район.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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