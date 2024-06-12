https://ria.ru/20240612/obstrel-1952402552.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 12.06.2024
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:30
2024-06-12T12:30
2024-06-12T17:23
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_9d1c013755505de28bfcad846503c418.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще двое мужчин пострадали в результате украинских атак на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на легковой автомобиль в районе МБОУ "Школа № 106 г. Донецка" ранены мужчины 1981 и 1976 годов рождения. Обстрел в 07.20 (совпадает с мск): по улице Курортной погибла женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 7.00 сбросили боеприпас с дрона на этот район. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240606/shoygu-1950905873.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/17/1867207386_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_fe983ede5a6f792f0f4e37f6b94ffe6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибла женщина
Представительство ДНР: при атаке ВСУ на Петровский район Донецка погибла женщина