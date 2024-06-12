https://ria.ru/20240612/obstrel-1952339196.html
При обстреле Шебекино пострадала женщина
При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024
При обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:23
2024-06-12T11:23
2024-06-12T11:23
происшествия
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Гладков уточнил, что в городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из них повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей. "Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадала женщина
Губернатор Гладков: женщина получила осколочные ранения при обстреле Шебекино
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
Гладков уточнил, что в городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из них повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей.
"Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.