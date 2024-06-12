https://ria.ru/20240612/obstrel-1952339196.html

При обстреле Шебекино пострадала женщина

При обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 12.06.2024

При обстреле Шебекино пострадала женщина

Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:23

2024-06-12T11:23

2024-06-12T11:23

происшествия

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Женщина получила осколочные ранения в результате украинского обстрела Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он. Гладков уточнил, что в городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, в одном из них повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей. "Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240507/obstrel-1944398837.html

шебекино

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Дарья Буймова

происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины