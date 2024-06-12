Рейтинг@Mail.ru
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 12.06.2024 (обновлено: 09:22 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/obstrel-1952301607.html
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 12.06.2024
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке
Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:49
2024-06-12T09:22
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952326128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c59b47bf1f011e5c63013c0a04d7243.jpg
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, выпущенных из РСЗО, попали в "квадрат" многоквартирных домов в центре этого района. Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие фрагменты и болванки от ракет были обнаружены на месте происшествия. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Кроме этого, повреждены как минимум семь гражданских легковых автомобилей. "Сидел на лавочке (в момент обстрела - ред.)... Вот побило машину, вторую, еще одну утянули. Вот еще побитая вся", - показывает последствия обстрела местный житель Сергей. Один из пострадавших местных жителей рассказал РИА Новости, что чудом выжил - получил легкие травмы. "Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался", - рассказал Николай. Другие местные жители, ставшие очевидцами обстрела, рассказали, что была еще одна пострадавшая - ее забрала "скорая". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240611/delo-1952256337.html
https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке. Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома, пострадали 2 мирных жителя.
2024-06-12T00:49
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952326128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffea2b86f166b49ad7296ddc12b62df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке

При обстреле Петровского района Донецка ВСУ одна из ракет попала в крышу дома

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, выпущенных из РСЗО, попали в "квадрат" многоквартирных домов в центре этого района. Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие фрагменты и болванки от ракет были обнаружены на месте происшествия.
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
СК завел более пяти тысяч уголовных дел на украинских силовиков и наемников
Вчера, 18:41
Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Кроме этого, повреждены как минимум семь гражданских легковых автомобилей.
"Сидел на лавочке (в момент обстрела - ред.)... Вот побило машину, вторую, еще одну утянули. Вот еще побитая вся", - показывает последствия обстрела местный житель Сергей.
Один из пострадавших местных жителей рассказал РИА Новости, что чудом выжил - получил легкие травмы.
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Украинцы мигрируют на освобожденные Россией территории, заявили в Запорожье
Вчера, 17:18
"Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался", - рассказал Николай.
Другие местные жители, ставшие очевидцами обстрела, рассказали, что была еще одна пострадавшая - ее забрала "скорая".
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала