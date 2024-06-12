https://ria.ru/20240612/obstrel-1952301607.html

Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке

Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 12.06.2024

Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке

Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T00:49

2024-06-12T00:49

2024-06-12T09:22

специальная военная операция на украине

петровский район

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, выпущенных из РСЗО, попали в "квадрат" многоквартирных домов в центре этого района. Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие фрагменты и болванки от ракет были обнаружены на месте происшествия. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Кроме этого, повреждены как минимум семь гражданских легковых автомобилей. "Сидел на лавочке (в момент обстрела - ред.)... Вот побило машину, вторую, еще одну утянули. Вот еще побитая вся", - показывает последствия обстрела местный житель Сергей. Один из пострадавших местных жителей рассказал РИА Новости, что чудом выжил - получил легкие травмы. "Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался", - рассказал Николай. Другие местные жители, ставшие очевидцами обстрела, рассказали, что была еще одна пострадавшая - ее забрала "скорая". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240611/delo-1952256337.html

https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия украинского обстрела в Донецке Последствия украинского обстрела в Донецке. Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома, пострадали 2 мирных жителя. 2024-06-12T00:49 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия