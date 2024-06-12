https://ria.ru/20240612/obstrel-1952301607.html
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке - РИА Новости, 12.06.2024
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке
Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T00:49
2024-06-12T00:49
2024-06-12T09:22
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петровский район
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, выпущенных из РСЗО, попали в "квадрат" многоквартирных домов в центре этого района. Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие фрагменты и болванки от ракет были обнаружены на месте происшествия. Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Кроме этого, повреждены как минимум семь гражданских легковых автомобилей. "Сидел на лавочке (в момент обстрела - ред.)... Вот побило машину, вторую, еще одну утянули. Вот еще побитая вся", - показывает последствия обстрела местный житель Сергей. Один из пострадавших местных жителей рассказал РИА Новости, что чудом выжил - получил легкие травмы. "Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался", - рассказал Николай. Другие местные жители, ставшие очевидцами обстрела, рассказали, что была еще одна пострадавшая - ее забрала "скорая". Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240611/delo-1952256337.html
https://ria.ru/20240611/zaporozhe-1952234291.html
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Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке. Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома, пострадали 2 мирных жителя.
2024-06-12T00:49
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Россия
Одна из ракет ВСУ попала в крышу многоквартирного дома в Донецке
При обстреле Петровского района Донецка ВСУ одна из ракет попала в крышу дома
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Одна из ракет ВСУ во время обстрела Петровского района Донецка, где в итоге пострадали два мирных жителя, попала в крышу многоквартирного дома, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник представительство ДНР в СЦКК сообщало о массированном обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. Не менее четырех ракет, выпущенных из РСЗО, попали в "квадрат" многоквартирных домов в центре этого района. Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующие фрагменты и болванки от ракет были обнаружены на месте происшествия.
Повреждения получили по меньшей мере пять многоквартирных домов, в один из них пришлось прямое попадание. В остальных домах повреждены фасады и остекления. Кроме этого, повреждены как минимум семь гражданских легковых автомобилей.
"Сидел на лавочке (в момент обстрела - ред.)... Вот побило машину, вторую, еще одну утянули. Вот еще побитая вся", - показывает последствия обстрела местный житель Сергей.
Один из пострадавших местных жителей рассказал РИА Новости, что чудом выжил - получил легкие травмы.
"Ноги все побитые, рука, борода, грудь. В груди осколок остался", - рассказал Николай.
Другие местные жители, ставшие очевидцами обстрела, рассказали, что была еще одна пострадавшая - ее забрала "скорая".
Петровский район
расположен на западной окраине Донецка
, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР
провозгласила независимость от Киева
, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.