https://ria.ru/20240612/obrazovanie-1952382317.html

В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя

В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя - РИА Новости, 12.06.2024

В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя

Инфраструктура вузов Мелитополя и Мариуполя будет полностью модернизирована и восстановлена после ведения боевых действий в 2026 году, рассказал журналистам... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:00

2024-06-12T16:00

2024-06-12T16:00

мелитополь

мариуполь

россия

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Инфраструктура вузов Мелитополя и Мариуполя будет полностью модернизирована и восстановлена после ведения боевых действий в 2026 году, рассказал журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Он пояснил, что в Мелитополе инфраструктура высших учебных заведений будет модернизирована, а в Мариуполе в силу повреждений полученных в ходе боевых действий в городе, она будет восстановлена уже в 2025 году. "Мы можем до 2026 года включительно привести в порядок не только университет Мелитополя. Большая, отдельная программа в Мариуполе, и могу сказать, что в 2025 году из Маруполя в части инфраструктуры вузовской мы уйдем – мы завершим все работы", - рассказа Гатиятов. Он отметил, что по окончанию этапа восстановления инфраструктура учебных заведений будет отвечать всем современным требованиям включая системы кондиционирования и другие технические особенности. Кроме того, в планах на 2025 год начать работы в Донецке.

https://ria.ru/20240527/melitopol-1948518156.html

https://ria.ru/20230923/mariupol-1898261088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, мариуполь, россия, общество