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В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя - РИА Новости, 12.06.2024
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16:00 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/obrazovanie-1952382317.html
В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя
В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя - РИА Новости, 12.06.2024
В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя
Инфраструктура вузов Мелитополя и Мариуполя будет полностью модернизирована и восстановлена после ведения боевых действий в 2026 году, рассказал журналистам... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:00
2024-06-12T16:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Инфраструктура вузов Мелитополя и Мариуполя будет полностью модернизирована и восстановлена после ведения боевых действий в 2026 году, рассказал журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов. Он пояснил, что в Мелитополе инфраструктура высших учебных заведений будет модернизирована, а в Мариуполе в силу повреждений полученных в ходе боевых действий в городе, она будет восстановлена уже в 2025 году. "Мы можем до 2026 года включительно привести в порядок не только университет Мелитополя. Большая, отдельная программа в Мариуполе, и могу сказать, что в 2025 году из Маруполя в части инфраструктуры вузовской мы уйдем – мы завершим все работы", - рассказа Гатиятов. Он отметил, что по окончанию этапа восстановления инфраструктура учебных заведений будет отвечать всем современным требованиям включая системы кондиционирования и другие технические особенности. Кроме того, в планах на 2025 год начать работы в Донецке.
https://ria.ru/20240527/melitopol-1948518156.html
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мелитополь, мариуполь, россия, общество
Мелитополь, Мариуполь, Россия, Общество
В Минобразования назвали сроки восстановления вузов Мелитополя и Мариуполя

Инфраструктуру вузов Мелитополя и Мариуполя восстановят в 2026 году

© Сайт правительства РФМариупольский государственный университет имени Куинджи
Мариупольский государственный университет имени Куинджи
© Сайт правительства РФ
Мариупольский государственный университет имени Куинджи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Инфраструктура вузов Мелитополя и Мариуполя будет полностью модернизирована и восстановлена после ведения боевых действий в 2026 году, рассказал журналистам заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов.
Он пояснил, что в Мелитополе инфраструктура высших учебных заведений будет модернизирована, а в Мариуполе в силу повреждений полученных в ходе боевых действий в городе, она будет восстановлена уже в 2025 году.
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"Мы можем до 2026 года включительно привести в порядок не только университет Мелитополя. Большая, отдельная программа в Мариуполе, и могу сказать, что в 2025 году из Маруполя в части инфраструктуры вузовской мы уйдем – мы завершим все работы", - рассказа Гатиятов.
Он отметил, что по окончанию этапа восстановления инфраструктура учебных заведений будет отвечать всем современным требованиям включая системы кондиционирования и другие технические особенности. Кроме того, в планах на 2025 год начать работы в Донецке.
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