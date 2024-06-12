https://ria.ru/20240612/novgorod-1952386980.html

В Великом Новгороде построят вторую очередь ИНТЦ "Валдай"

В Великом Новгороде построят вторую очередь ИНТЦ "Валдай" - РИА Новости, 12.06.2024

В Великом Новгороде построят вторую очередь ИНТЦ "Валдай"

Дан старт строительству Центра полупроводникового материаловедения, который является второй очередью инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ)... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:24

2024-06-12T16:24

2024-06-12T16:40

технологии

россия

андрей никитин (политик)

максим орешкин

сергей кравцов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Дан старт строительству Центра полупроводникового материаловедения, который является второй очередью инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Валдай" в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатора региона Андрей Никитин. Первый в стране Центр полупроводникового материаловедения с замкнутым циклом микросборки будет расположен на базе второй очереди площадки Новгородского государственного университета (НовГУ) – ИНТЦ "Валдай", в новом здании. "Уже открыт и действует основной корпус. Я помню, как это всё начиналось: как принимались решения президентом по поддержке этого проекта. Были те, кто не верил в то, что это будет построено... Теперь университет с радостью пользуется. И те, кто приходят сюда каждый день, работают на благо страны. Наша страна движется вперёд, и ИНТЦ, университет тоже двигаются вперёд. Следующий важный этап - новый корпус и очевидно, что на этом мы не остановимся", - отметил Орешкин. В Центре будут открыты научно-исследовательские лаборатории, запущено проектирование изделий, учебное производство, где студенты и молодые учёные смогут опробовать свои разработки. Основная задача - реализация полного цикла выпуска микросхем на основе микрокомпонентов. На первом этаже второй очереди ИНТЦ площадью 3,8 тысяч квадратных метров разместятся "чистые комнаты" для производства микроэлектроники. Второй этаж будет предназначен для лабораторий. Строительство планируется завершить к 2026 году. Уже закуплено оборудование на один миллиард рублей — это тяжёлые наукоёмкие позиции, связанные с литографией. Никитин поддержал создание Центра, выделив из регионального бюджета 30 миллионов рублей. Эти средства планируется использовать для подготовки операторов, которые будут работать на новом оборудовании. Ими станут студенты, магистранты и аспиранты НовГУ. "Без нашего президента здесь бы ничего не появилось, без нашего попечительского совета, без друзей нашего университета... у нас не было бы таких задач, таких компетенций, таких перспектив. Но то, каким будет университет, то, чем он прославится, определяете только вы," - обратился Никитин к студентам. Кроме того, при строительстве Центра будет благоустроена прилегающая территория, набережная, возведен фуникулер, который соединит ИНТЦ и район Антоново, где также располагаются подразделения НовГУ. В конце официальной церемонии открытия вышел робот, чтобы представить российских космонавтов, которые с борта международной космической станции поздравили новгородцев с началом строительства. Также были оставлены капсулы с посланиями. ИНТЦ "Валдай" создан по поручению президента России Владимира Путина. Инициатор проекта - НовГУ. Первый корпус центра введён в эксплуатацию 9 декабря 2022 года, второй — 24 апреля 2023 года. Финансирование проекта составило 3,55 миллиарда рублей. Сегодня в ИНТЦ — 35 резидентов. Основные направления деятельности: разработка сверхточных программно-аппаратных электронных систем, создание биомедицинских диагностических и реабилитационных систем мониторинга, прогноза и поддержки принятия решения.

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https://ria.ru/20231214/minzdrav-1915832729.html

https://ria.ru/20240606/chempionat-1951176022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, андрей никитин (политик), максим орешкин, сергей кравцов