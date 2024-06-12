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Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 12.06.2024
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19:53 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 12.06.2024
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
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ООН, 12 июн - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. "Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР

Небензя: бессрочный санкционный режим в отношении КНДР необходимо пересмотреть

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 июн - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть.
"Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
США обвинили Россию в использовании ракет КНДР для ударов по Украине
30 мая, 17:36
 
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