https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html

Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР

Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 12.06.2024

Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:53

2024-06-12T19:53

2024-06-12T19:53

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ООН, 12 июн - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. "Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240530/oruzhie-1949465115.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, василий небензя, оон