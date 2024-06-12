https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 12.06.2024
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
2024-06-12T19:53
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ООН, 12 июн - РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессрочный санкционный режим СБ ООН в отношении КНДР необходимо пересмотреть. "Подтверждаем свою позицию о том, что бессрочный санкционный режим Совета Безопасности в отношении КНДР необходимо пересмотреть", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240530/oruzhie-1949465115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим в отношении КНДР
Небензя: бессрочный санкционный режим в отношении КНДР необходимо пересмотреть