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США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя - РИА Новости, 12.06.2024
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19:38 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952424801.html
США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя
США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя - РИА Новости, 12.06.2024
США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя
США все активнее демонстрируют свои ядерные возможности в "опасной близости" от границ, это подводит ситуацию к "опасной черте" открытого конфликта, заявил... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T19:38
2024-06-12T19:38
в мире
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вашингтон (штат)
василий небензя
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ООН, 12 июн – РИА Новости. США все активнее демонстрируют свои ядерные возможности в "опасной близости" от границ, это подводит ситуацию к "опасной черте" открытого конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "В опасной близости к границам КНДР все активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя

Небензя: США активнее демонстрируют свои ядерные возможности у границ КНДР

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 12 июн – РИА Новости. США все активнее демонстрируют свои ядерные возможности в "опасной близости" от границ, это подводит ситуацию к "опасной черте" открытого конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«
"В опасной близости к границам КНДР все активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяООН
 
 
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