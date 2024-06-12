https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952424801.html

США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя

США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя - РИА Новости, 12.06.2024

США все активнее демонстрируют ядерные возможности, заявил Небензя

США все активнее демонстрируют свои ядерные возможности в "опасной близости" от границ, это подводит ситуацию к "опасной черте" открытого конфликта, заявил... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T19:38

2024-06-12T19:38

2024-06-12T19:38

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василий небензя

оон

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ООН, 12 июн – РИА Новости. США все активнее демонстрируют свои ядерные возможности в "опасной близости" от границ, это подводит ситуацию к "опасной черте" открытого конфликта, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "В опасной близости к границам КНДР все активнее демонстрируются ядерные возможности Вашингтона. Неоднократно отмечали, что это подводит ситуацию к опасной черте открытого вооруженного конфликта с непредсказуемыми последствиями", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240612/cuba-1952412260.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон