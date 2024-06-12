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Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино - РИА Новости, 12.06.2024
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Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино
Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино - РИА Новости, 12.06.2024
Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино
Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили государственными наградами за освобождение населенного пункта Очеретино, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T05:15
2024-06-12T05:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили государственными наградами за освобождение населенного пункта Очеретино, сообщили в Минобороны России. Об освобождении села Очеретино Минобороны РФ сообщило 5 мая. "Военнослужащих мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными наградами за освобождение от ВСУ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие состоялось в тыловом районе в зоне проведения специальной военной операции. Командир подразделения вручил бойцам, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, ордена Мужества, медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, уточнили в МО РФ. Командир мотострелкового батальона с позывным "Саха" назвал действия награжденных военнослужащих отважными, а самих бойцов самоотверженными. "В первую очередь, каждая награда, это память о каком-то событии, действии. То есть любая награда с чем-то связана. С каким-то успешным действием, освобожденными опорными пунктами. Наши ребята очень много противника повергли в бегство. Кто не хотел убегать, те были взяты в плен", - сказал "Саха".
https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение Очеретино

МО: военнослужащих группировки "Центр" наградили за освобождение села Очеретино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПолевое награждение
Полевое награждение - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Полевое награждение. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Военнослужащих группировки войск "Центр" наградили государственными наградами за освобождение населенного пункта Очеретино, сообщили в Минобороны России.
Об освобождении села Очеретино Минобороны РФ сообщило 5 мая.
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"Военнослужащих мотострелкового подразделения группировки войск "Центр" наградили государственными наградами за освобождение от ВСУ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятие состоялось в тыловом районе в зоне проведения специальной военной операции.
Командир подразделения вручил бойцам, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, ордена Мужества, медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" и знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, уточнили в МО РФ.
Командир мотострелкового батальона с позывным "Саха" назвал действия награжденных военнослужащих отважными, а самих бойцов самоотверженными.
"В первую очередь, каждая награда, это память о каком-то событии, действии. То есть любая награда с чем-то связана. С каким-то успешным действием, освобожденными опорными пунктами. Наши ребята очень много противника повергли в бегство. Кто не хотел убегать, те были взяты в плен", - сказал "Саха".
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