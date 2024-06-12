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Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды - РИА Новости, 12.06.2024
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17:29 12.06.2024 (обновлено: 18:14 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/nagrady-1952404080.html
Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды
Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды - РИА Новости, 12.06.2024
Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили новгородцам государственные награды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:29
2024-06-12T18:14
общество
россия
новгородский район
новгородская область
сергей кравцов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили новгородцам государственные награды, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в День России в Новгородском кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям региона, внесшим значительный вклад в его развитие. Государственных, областных и ведомственных наград и поощрений в этот день удостоены почти 70 человек. "Историю страны писали не только и не столько гении. Это были миллионы обычных людей, таких как мы. И сегодня судьба страны, ее развитие тоже зависит от всех нас. От тех, кто защищает Родину на фронте, спасает людей в больницах, стоит у станка, учит подрастающее поколение. От тех, кто сегодня получит заслуженные награды. От всей души благодарю вас за то, что вы делаете, за ваш труд, который приносит пользу нашей стране и обществу", – сказал Орешкин. По словам Орешкина, глава государства уделяет особое внимание поддержке семей и возвращению традиций многодетности. Кроме того, этот год, по инициативе президента, объявлен Годом семьи. Орешкин вручил орден "Родительская слава" трём супружеским парам, воспитывающим семь и более детей. Одни из них – супруги Михаил и Наталья Абашкины из Новгородского района – они воспитывают девять детей. Также трём жителям области вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это ведущий инженер-конструктор отдела №23 АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега" Александр Василевский, монтажник радиодеталей цеха №4 ПАО "Мстатор" Наталья Мелехова и начальник противоэпизоотического отряда областной ветеринарной станции Мария Густова. Семеро жителей региона удостоены Почетных грамот и Благодарностей президента. "Новгородская область сегодня активно развивается. Лично хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Сергеевича за то внимание, которое уделяется системе образования. В Новгородской области проводится Чемпионат высоких технологий, развиваются школы, колледжи и вузы. Мы видим, что у новгородских школьников достаточно высокое качество образования. И пользуясь случаем, хочу отдельно поздравить педагогов и вручить им ведомственные награды", – подчеркнул Кравцов. Еще нескольким новгородцам присвоены почетные звания в сфере культуры и здравоохранения. Более двадцати человек удостоены региональных наград и поощрений, их вручил губернатор региона Андрей Никитин.
https://ria.ru/20240611/premiya-1952192369.html
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общество, россия, новгородский район, новгородская область, сергей кравцов, максим орешкин, андрей никитин (политик)
Общество, Россия, Новгородский район, Новгородская область, Сергей Кравцов, Максим Орешкин, Андрей Никитин (политик)

Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиЗамглавы администрации президента России Максим Орешкин во время церемонии вручения государственных наград в Новгородском кремле
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время церемонии вручения государственных наград в Новгородском кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время церемонии вручения государственных наград в Новгородском кремле
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили новгородцам государственные награды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что в День России в Новгородском кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям региона, внесшим значительный вклад в его развитие. Государственных, областных и ведомственных наград и поощрений в этот день удостоены почти 70 человек.
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"Историю страны писали не только и не столько гении. Это были миллионы обычных людей, таких как мы. И сегодня судьба страны, ее развитие тоже зависит от всех нас. От тех, кто защищает Родину на фронте, спасает людей в больницах, стоит у станка, учит подрастающее поколение. От тех, кто сегодня получит заслуженные награды. От всей души благодарю вас за то, что вы делаете, за ваш труд, который приносит пользу нашей стране и обществу", – сказал Орешкин.
По словам Орешкина, глава государства уделяет особое внимание поддержке семей и возвращению традиций многодетности. Кроме того, этот год, по инициативе президента, объявлен Годом семьи. Орешкин вручил орден "Родительская слава" трём супружеским парам, воспитывающим семь и более детей. Одни из них – супруги Михаил и Наталья Абашкины из Новгородского района – они воспитывают девять детей.
Также трём жителям области вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это ведущий инженер-конструктор отдела №23 АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега" Александр Василевский, монтажник радиодеталей цеха №4 ПАО "Мстатор" Наталья Мелехова и начальник противоэпизоотического отряда областной ветеринарной станции Мария Густова. Семеро жителей региона удостоены Почетных грамот и Благодарностей президента.
"Новгородская область сегодня активно развивается. Лично хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Сергеевича за то внимание, которое уделяется системе образования. В Новгородской области проводится Чемпионат высоких технологий, развиваются школы, колледжи и вузы. Мы видим, что у новгородских школьников достаточно высокое качество образования. И пользуясь случаем, хочу отдельно поздравить педагогов и вручить им ведомственные награды", – подчеркнул Кравцов.
Еще нескольким новгородцам присвоены почетные звания в сфере культуры и здравоохранения. Более двадцати человек удостоены региональных наград и поощрений, их вручил губернатор региона Андрей Никитин.
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ОбществоРоссияНовгородский районНовгородская областьСергей КравцовМаксим ОрешкинАндрей Никитин (политик)
 
 
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