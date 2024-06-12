https://ria.ru/20240612/nagrady-1952404080.html

Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды

Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды - РИА Новости, 12.06.2024

Орешкин и Кравцов вручили новгородцам государственные награды

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили новгородцам государственные награды, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:29

2024-06-12T17:29

2024-06-12T18:14

общество

россия

новгородский район

новгородская область

сергей кравцов

максим орешкин

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952409787_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_60a3dc3c5754960ffc9cbb46350a0fe3.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручили новгородцам государственные награды, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в День России в Новгородском кремле состоялась торжественная церемония вручения государственных наград жителям региона, внесшим значительный вклад в его развитие. Государственных, областных и ведомственных наград и поощрений в этот день удостоены почти 70 человек. "Историю страны писали не только и не столько гении. Это были миллионы обычных людей, таких как мы. И сегодня судьба страны, ее развитие тоже зависит от всех нас. От тех, кто защищает Родину на фронте, спасает людей в больницах, стоит у станка, учит подрастающее поколение. От тех, кто сегодня получит заслуженные награды. От всей души благодарю вас за то, что вы делаете, за ваш труд, который приносит пользу нашей стране и обществу", – сказал Орешкин. По словам Орешкина, глава государства уделяет особое внимание поддержке семей и возвращению традиций многодетности. Кроме того, этот год, по инициативе президента, объявлен Годом семьи. Орешкин вручил орден "Родительская слава" трём супружеским парам, воспитывающим семь и более детей. Одни из них – супруги Михаил и Наталья Абашкины из Новгородского района – они воспитывают девять детей. Также трём жителям области вручены медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Это ведущий инженер-конструктор отдела №23 АО "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега" Александр Василевский, монтажник радиодеталей цеха №4 ПАО "Мстатор" Наталья Мелехова и начальник противоэпизоотического отряда областной ветеринарной станции Мария Густова. Семеро жителей региона удостоены Почетных грамот и Благодарностей президента. "Новгородская область сегодня активно развивается. Лично хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Сергеевича за то внимание, которое уделяется системе образования. В Новгородской области проводится Чемпионат высоких технологий, развиваются школы, колледжи и вузы. Мы видим, что у новгородских школьников достаточно высокое качество образования. И пользуясь случаем, хочу отдельно поздравить педагогов и вручить им ведомственные награды", – подчеркнул Кравцов. Еще нескольким новгородцам присвоены почетные звания в сфере культуры и здравоохранения. Более двадцати человек удостоены региональных наград и поощрений, их вручил губернатор региона Андрей Никитин.

https://ria.ru/20240611/premiya-1952192369.html

https://ria.ru/20240607/velikiy_novgorod-1951189074.html

россия

новгородский район

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, новгородский район, новгородская область, сергей кравцов, максим орешкин, андрей никитин (политик)