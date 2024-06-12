https://ria.ru/20240612/nagrada-1952370405.html

Высшая награда водителя Халмакшинова стала третьей звездой СУЭК

Высшая награда водителя Халмакшинова стала третьей звездой СУЭК - РИА Новости, 12.06.2024

Высшая награда водителя Халмакшинова стала третьей звездой СУЭК

Водитель Тугнуйского разреза АО "СУЭК" Алексей Халмакшинов стал Героем труда России, эта третья высшая награда за трудовые достижения в коллективе, сообщает... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:01

2024-06-12T15:01

2024-06-12T15:01

россия

дальний восток

андрей мельниченко

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Водитель Тугнуйского разреза АО "СУЭК" Алексей Халмакшинов стал Героем труда России, эта третья высшая награда за трудовые достижения в коллективе, сообщает пресс-служба компании.Как отмечается на сайте Кремля, в День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент по традиции вручил золотые медали "Герой Труда Российской Федерации" и Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год. Среди награжденных - водитель автомобиля АО "Разрез Тугнуйсикий" Алексей Халмакшинов.Халмакшинов работает на Тугнуйском разрезе Бурятии практически с момента основания, больше 35 лет. Опыт и профессиональные качества сотрудника помогают его бригаде добиваться производственных результатов. В частности, в 2023 году его экипаж побил мировой рекорд перевозки горной массы – перевезено более 46,6 тысячи кубических метров породы.В пресс-службе добавили, что это третья высшая награда за трудовые достижения в коллективе СУЭК. Первую звезду получил в 2013 году бригадир шахты "Котинская" "СУЭК-Кузбасс" Владимир Мельник, а в 2018 году высшей награды удостоен бригадир шахтоуправления "Талдинское-Западное" "СУЭК-Кузбасс" Александр Куличенко.Халмакшинов отметил, что высшая награда является результатом работы всех сотрудников."Все достижения на разрезе – это результат работы всего коллектива. Поэтому я считаю свою высокую награду признанием заслуг всего нашего разреза, который в этом году отмечает 35-летие, всей нашей компании СУЭК", - сказал водитель, его слова приводит пресс-служба."Герой Труда" — высшее звание — государственная награда Российской Федерации. Присваивается гражданам России за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, производитель угля в России, поставщик тепла и электроэнергии в регионах Сибири и Дальнего Востока. На предприятиях СУЭК работает более 33 тысяч человек. Основатель СУЭК бизнесмен Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20240612/vstrecha-1952369144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальний восток, андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания