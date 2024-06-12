https://ria.ru/20240612/naemniki-1952310853.html

На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии

На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 12.06.2024

На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии

Российские военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Киев наемниками из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:33

2024-06-12T04:33

2024-06-12T06:37

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Киев наемниками из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников", - сказал боец. По словам российского разведчика, чаще всего иностранные наемники действуют в составе украинских ДРГ, так как боевая выучка и моральный дух современных украинских новобранцев не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, в связи с чем киевское командование серьезные операции поручает наемникам. "Так как у них сейчас идет тотальная мобилизация, то есть они берут всех на фронт, то есть у которых аморальный образ жизни, ну какие с них боевые задачи? Поэтому в основном такие серьезные боевые задачи выполняют именно специальные подразделения", - сообщил боец. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952306493.html

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россия, киев, грузия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф