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На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:33 12.06.2024 (обновлено: 06:37 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/naemniki-1952310853.html
На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии
На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии - РИА Новости, 12.06.2024
На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии
Российские военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Киев наемниками из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:33
2024-06-12T06:37
специальная военная операция на украине
россия
киев
грузия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Киев наемниками из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой". "Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников", - сказал боец. По словам российского разведчика, чаще всего иностранные наемники действуют в составе украинских ДРГ, так как боевая выучка и моральный дух современных украинских новобранцев не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, в связи с чем киевское командование серьезные операции поручает наемникам. "Так как у них сейчас идет тотальная мобилизация, то есть они берут всех на фронт, то есть у которых аморальный образ жизни, ну какие с них боевые задачи? Поэтому в основном такие серьезные боевые задачи выполняют именно специальные подразделения", - сообщил боец. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952306493.html
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россия, киев, грузия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Грузия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На островах в пойме Днепра заметили наемников из Польши и Грузии

Боец: российские военные столкнулись с наемниками ВСУ на островах в пойме Днепра

© AP Photo / Mstyslav ChernovВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 июн - РИА Новости. Российские военные столкнулись на островах в пойме Днепра с воюющими за Киев наемниками из Польши и Грузии, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Днепр" ВС РФ с позывным "Малой".
"Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников", - сказал боец.
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По словам российского разведчика, чаще всего иностранные наемники действуют в составе украинских ДРГ, так как боевая выучка и моральный дух современных украинских новобранцев не позволяют им выполнять сложные боевые задачи, в связи с чем киевское командование серьезные операции поручает наемникам.
"Так как у них сейчас идет тотальная мобилизация, то есть они берут всех на фронт, то есть у которых аморальный образ жизни, ну какие с них боевые задачи? Поэтому в основном такие серьезные боевые задачи выполняют именно специальные подразделения", - сообщил боец.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевГрузияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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