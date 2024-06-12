https://ria.ru/20240612/most-1952307823.html

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 12.06.2024

На Крымскому мосту восстановили движение автомобилей

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 14 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T03:07

2024-06-12T03:07

2024-06-12T03:07

общество

республика крым

крымский мост

россия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 14 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в среду в 2.48 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html

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общество, республика крым, крымский мост, россия