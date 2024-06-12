https://ria.ru/20240612/mosbirzha-1952453647.html

OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей

OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей - РИА Новости, 12.06.2024

OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей

Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:46

2024-06-12T23:46

2024-06-12T23:46

экономика

сша

россия

московская биржа

национальный расчетный депозитарий (нрд)

национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа, следует из пресс-релиза ведомства. "За исключением случаев, предусмотренных в… настоящей генеральной лицензии, все операции, необходимые для прекращения любой операции с участием одной или более из следующих заблокированных организаций, разрешены до 00.01 по восточному времени 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД. Мосбиржа позднее сообщила, что в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

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экономика, сша, россия, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд), национальный клиринговый центр (нкц)