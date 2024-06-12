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OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей - РИА Новости, 12.06.2024
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23:46 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/mosbirzha-1952453647.html
OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей - РИА Новости, 12.06.2024
OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей
Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:46
2024-06-12T23:46
экономика
сша
россия
московская биржа
национальный расчетный депозитарий (нрд)
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа, следует из пресс-релиза ведомства. "За исключением случаев, предусмотренных в… настоящей генеральной лицензии, все операции, необходимые для прекращения любой операции с участием одной или более из следующих заблокированных организаций, разрешены до 00.01 по восточному времени 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД. Мосбиржа позднее сообщила, что в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
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экономика, сша, россия, московская биржа, национальный расчетный депозитарий (нрд), национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Национальный клиринговый центр (НКЦ)
OFAC выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей

Подразделение минфина США выдало лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 13 августа, следует из пресс-релиза ведомства.
«
"За исключением случаев, предусмотренных в… настоящей генеральной лицензии, все операции, необходимые для прекращения любой операции с участием одной или более из следующих заблокированных организаций, разрешены до 00.01 по восточному времени 13 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее в среду минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в список в том числе попали Мосбиржа, НКЦ и НРД.
Мосбиржа позднее сообщила, что в связи с санкциями США с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро, на фондовом и денежном рынках не будет торгов инструментами с расчетами в этих валютах, на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.
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ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
Вчера, 19:02
 
ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаНациональный расчетный депозитарий (НРД)Национальный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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