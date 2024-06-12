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Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов - РИА Новости, 12.06.2024
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13:02 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html
Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов
Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов - РИА Новости, 12.06.2024
Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов
Оппоненты РФ и КНР встревожены объединением на мировой арене усилий Москвы и Пекина, которые противопоставляют справедливость политике хаоса, заявил в среду... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:02
2024-06-12T13:02
в мире
россия
китай
пекин
игорь моргулов
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Оппоненты РФ и КНР встревожены объединением на мировой арене усилий Москвы и Пекина, которые противопоставляют справедливость политике хаоса, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "Вообще в России, так у нас повелось, всегда была сильна тяга к справедливости так же, как в Китае – к гармонии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Именно поэтому, подчеркнул он, "столь встревожены наши оппоненты объединением на мировой арене усилий России и Китая, ибо справедливость и гармония – это то, что мы с успехом противопоставляем их политике доминирования и хаоса".
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в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов
Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов

Моргулов: оппоненты обеспокоены усилиями России и Китая на мировой арене

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игорь Моргулов. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Оппоненты РФ и КНР встревожены объединением на мировой арене усилий Москвы и Пекина, которые противопоставляют справедливость политике хаоса, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
«
"Вообще в России, так у нас повелось, всегда была сильна тяга к справедливости так же, как в Китае – к гармонии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
Именно поэтому, подчеркнул он, "столь встревожены наши оппоненты объединением на мировой арене усилий России и Китая, ибо справедливость и гармония – это то, что мы с успехом противопоставляем их политике доминирования и хаоса".
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В миреРоссияКитайПекинИгорь Моргулов
 
 
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