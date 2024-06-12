https://ria.ru/20240612/morgulov-1952352053.html

Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов

Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов - РИА Новости, 12.06.2024

Оппоненты обеспокоены объединением усилий России и Китая, заявил Моргулов

Оппоненты РФ и КНР встревожены объединением на мировой арене усилий Москвы и Пекина, которые противопоставляют справедливость политике хаоса, заявил в среду... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:02

2024-06-12T13:02

2024-06-12T13:02

в мире

россия

китай

пекин

игорь моргулов

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Оппоненты РФ и КНР встревожены объединением на мировой арене усилий Москвы и Пекина, которые противопоставляют справедливость политике хаоса, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "Вообще в России, так у нас повелось, всегда была сильна тяга к справедливости так же, как в Китае – к гармонии", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Именно поэтому, подчеркнул он, "столь встревожены наши оппоненты объединением на мировой арене усилий России и Китая, ибо справедливость и гармония – это то, что мы с успехом противопоставляем их политике доминирования и хаоса".

https://ria.ru/20231201/rf-1913080488.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов