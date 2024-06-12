https://ria.ru/20240612/morgulov-1952346483.html
Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол
Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол - РИА Новости, 12.06.2024
Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол
Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям, заявил посол РФ в Китае... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:26
2024-06-12T12:26
2024-06-12T12:26
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "График двусторонних контактов в текущем году на всех уровнях весьма насыщен. Широко отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений, подчеркивающее исторический характер связывающих нас уз: наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику буквально на второй день после ее провозглашения", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Моргулов отметил, что "не может не радовать успешное развитие двусторонней торгово-экономической кооперации". "Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию", - указал дипломат. По его словам, "тем ценнее, что поставленная главами двух государств задача доведения взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов в прошлом году выполнена досрочно и с большим запасом. "По китайской статистике, двусторонняя торговля в прошлом году взяла рекордную планку в 240 миллиардов долларов. За первые пять месяцев текущего года рост составил еще 3%", - указал посол.
https://ria.ru/20231201/rf-1913080488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, сша, игорь моргулов, в мире
Россия, Китай, США, Игорь Моргулов, В мире
Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол
Моргулов: Россия и Китай успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.
"График двусторонних контактов в текущем году на всех уровнях весьма насыщен. Широко отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений, подчеркивающее исторический характер связывающих нас уз: наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику буквально на второй день после ее провозглашения", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине
по случаю Дня России.
Моргулов отметил, что "не может не радовать успешное развитие двусторонней торгово-экономической кооперации".
"Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию", - указал дипломат.
По его словам, "тем ценнее, что поставленная главами двух государств задача доведения взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов в прошлом году выполнена досрочно и с большим запасом.
"По китайской статистике, двусторонняя торговля в прошлом году взяла рекордную планку в 240 миллиардов долларов. За первые пять месяцев текущего года рост составил еще 3%", - указал посол.