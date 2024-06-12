https://ria.ru/20240612/morgulov-1952346483.html

Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол

Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол - РИА Новости, 12.06.2024

Москва и Пекин развивают сотрудничество, заявил российский посол

Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям, заявил посол РФ в Китае... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:26

2024-06-12T12:26

2024-06-12T12:26

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китай

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игорь моргулов

в мире

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Россия и КНР успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. "График двусторонних контактов в текущем году на всех уровнях весьма насыщен. Широко отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений, подчеркивающее исторический характер связывающих нас уз: наша страна первой в мире признала Китайскую Народную Республику буквально на второй день после ее провозглашения", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Моргулов отметил, что "не может не радовать успешное развитие двусторонней торгово-экономической кооперации". "Происходит это вопреки чинимым западными странами во главе с США препятствиям нашему абсолютно законному хозяйственному взаимодействию", - указал дипломат. По его словам, "тем ценнее, что поставленная главами двух государств задача доведения взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов в прошлом году выполнена досрочно и с большим запасом. "По китайской статистике, двусторонняя торговля в прошлом году взяла рекордную планку в 240 миллиардов долларов. За первые пять месяцев текущего года рост составил еще 3%", - указал посол.

https://ria.ru/20231201/rf-1913080488.html

https://ria.ru/20231130/kitay-1912797483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сша, игорь моргулов, в мире