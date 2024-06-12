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Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 12.06.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:55 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/monastyr-1952454378.html
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 12.06.2024
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов
В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:55
2024-06-12T23:55
религия
происшествия
оптина пустынь
калуга
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). "Был инцидент со стрельбой, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина, стрелявшего ищут, сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html
оптина пустынь
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происшествия, оптина пустынь, калуга, русская православная церковь
Религия, Происшествия, Оптина пустынь, Калуга, Русская православная церковь
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов

В Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
«
"Был инцидент со стрельбой, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства.
Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина, стрелявшего ищут, сообщает правительство региона.
Сотрудники Росгвардии у полицейской машины - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Калуге произошел конфликт со стрельбой, есть пострадавшие
5 мая, 23:34
 
РелигияПроисшествияОптина пустыньКалугаРусская православная церковь
 
 
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