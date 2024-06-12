https://ria.ru/20240612/monastyr-1952454378.html
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 12.06.2024
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов
В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:55
2024-06-12T23:55
2024-06-12T23:55
религия
происшествия
оптина пустынь
калуга
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). "Был инцидент со стрельбой, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина, стрелявшего ищут, сообщает правительство региона.
https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оптина пустынь, калуга, русская православная церковь
Религия, Происшествия, Оптина пустынь, Калуга, Русская православная церковь
Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов
В Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов