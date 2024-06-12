https://ria.ru/20240612/monastyr-1952454378.html

Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов

Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 12.06.2024

Источник: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов

В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:55

2024-06-12T23:55

2024-06-12T23:55

религия

происшествия

оптина пустынь

калуга

русская православная церковь

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В Оптиной пустыни после инцидента со стрельбой работают сотрудники правоохранительных органов, сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). "Был инцидент со стрельбой, сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал собеседник агентства. Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина, стрелявшего ищут, сообщает правительство региона.

https://ria.ru/20240505/konflikt-1944031958.html

оптина пустынь

калуга

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оптина пустынь, калуга, русская православная церковь