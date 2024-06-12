https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html

Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии

Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии - РИА Новости, 12.06.2024

Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии

Подросток погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области, еще четверых доставили в больницу, двоих из них после обследования отпустили домой,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:40

2024-06-12T11:40

2024-06-12T11:40

происшествия

владимирская область

киржачский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости. Подросток погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области, еще четверых доставили в больницу, двоих из них после обследования отпустили домой, сообщила в среду администрация Киржачского района. По данным властей, инцидент произошел во вторник. "От удара молнии во время грозы погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое - госпитализированы в РБ (районную больницу) города Александров", - сообщила районная администрация на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщило в своём Telegram-канале следственное управление Следственного комитета РФ по региону, по предварительным данным, компания подростков приехала к водоёму вблизи поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, несовершеннолетние укрылись в расположенном рядом заброшенном строении, куда ударила молния. Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения. Администрация выразила соболезнования родителям погибшего подростка и попросила граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время грозы. Главное управление МЧС по Владимирской области во вторник в своем Telegram-канале сообщало, что гроза с дождем, местами ливень, град, ветер до 18 метров в секунду ожидаются во Владимирской области 11 июня и в ближайшие дни.

https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html

https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html

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киржачский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, киржачский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)