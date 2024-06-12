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Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии - РИА Новости, 12.06.2024
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11:40 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/molniya-1952341445.html
Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии
Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии - РИА Новости, 12.06.2024
Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии
Подросток погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области, еще четверых доставили в больницу, двоих из них после обследования отпустили домой,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:40
2024-06-12T11:40
происшествия
владимирская область
киржачский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости. Подросток погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области, еще четверых доставили в больницу, двоих из них после обследования отпустили домой, сообщила в среду администрация Киржачского района. По данным властей, инцидент произошел во вторник. "От удара молнии во время грозы погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое - госпитализированы в РБ (районную больницу) города Александров", - сообщила районная администрация на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщило в своём Telegram-канале следственное управление Следственного комитета РФ по региону, по предварительным данным, компания подростков приехала к водоёму вблизи поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, несовершеннолетние укрылись в расположенном рядом заброшенном строении, куда ударила молния. Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения. Администрация выразила соболезнования родителям погибшего подростка и попросила граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время грозы. Главное управление МЧС по Владимирской области во вторник в своем Telegram-канале сообщало, что гроза с дождем, местами ливень, град, ветер до 18 метров в секунду ожидаются во Владимирской области 11 июня и в ближайшие дни.
https://rsport.ria.ru/20240524/molniya-1948027354.html
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html
владимирская область
киржачский район
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происшествия, владимирская область, киржачский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии

Во Владимирской области подросток погиб от удара молнии, четверо пострадали

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Молния. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 июн - РИА Новости. Подросток погиб от удара молнии во время грозы во Владимирской области, еще четверых доставили в больницу, двоих из них после обследования отпустили домой, сообщила в среду администрация Киржачского района.
По данным властей, инцидент произошел во вторник.
Молния. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 01:04
"От удара молнии во время грозы погиб подросток. Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое - госпитализированы в РБ (районную больницу) города Александров", - сообщила районная администрация на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщило в своём Telegram-канале следственное управление Следственного комитета РФ по региону, по предварительным данным, компания подростков приехала к водоёму вблизи поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, несовершеннолетние укрылись в расположенном рядом заброшенном строении, куда ударила молния.
Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения.
Администрация выразила соболезнования родителям погибшего подростка и попросила граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время грозы.
Главное управление МЧС по Владимирской области во вторник в своем Telegram-канале сообщало, что гроза с дождем, местами ливень, град, ветер до 18 метров в секунду ожидаются во Владимирской области 11 июня и в ближайшие дни.
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ПроисшествияВладимирская областьКиржачский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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