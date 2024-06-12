https://ria.ru/20240612/moldaviya-1952322328.html

В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы

В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы - РИА Новости, 12.06.2024

В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы

Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:31

2024-06-12T08:31

2024-06-12T08:31

в мире

молдавия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg

КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны - компания Premier Energy в Telegram-канале. Сильный ветер и дождь, произошедшие ночью, вызвали многочисленные нарушения в электрической сети. "Согласно оперативной ситуации на 6.00 утра (совпадает с мск) 12 июня, электричество частично отсутствует в 88 населенных пунктах Криулянского, Страшенского, Оргеевского, Теленештского, Ниспоренского, Каларашского, Яловенского, Хынчештского районов, а также в муниципалитете Кишинева. Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей", - говорится в сообщении предприятия. Уточняется, что из-за грозы накануне вечером произошли множественные обрывы проводов. "Осадки с электрическими разрядами и сильный ветер в ночь с 11 на 12 июня привели к падению множества деревьев и ветвей на линии электропередач, что привело к обрывам проводов и к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям, обслуживаемым в центральной и южной части страны", - подчеркнули в компании. Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.

https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html

https://ria.ru/20240108/moldavia-1920162288.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев