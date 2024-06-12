https://ria.ru/20240612/moldaviya-1952322328.html
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы - РИА Новости, 12.06.2024
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы
Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:31
2024-06-12T08:31
2024-06-12T08:31
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны - компания Premier Energy в Telegram-канале. Сильный ветер и дождь, произошедшие ночью, вызвали многочисленные нарушения в электрической сети. "Согласно оперативной ситуации на 6.00 утра (совпадает с мск) 12 июня, электричество частично отсутствует в 88 населенных пунктах Криулянского, Страшенского, Оргеевского, Теленештского, Ниспоренского, Каларашского, Яловенского, Хынчештского районов, а также в муниципалитете Кишинева. Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей", - говорится в сообщении предприятия. Уточняется, что из-за грозы накануне вечером произошли множественные обрывы проводов. "Осадки с электрическими разрядами и сильный ветер в ночь с 11 на 12 июня привели к падению множества деревьев и ветвей на линии электропередач, что привело к обрывам проводов и к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям, обслуживаемым в центральной и южной части страны", - подчеркнули в компании. Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.
https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html
https://ria.ru/20240108/moldavia-1920162288.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы и шквалистого ветра
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны - компания Premier Energy в Telegram-канале
.
Сильный ветер и дождь, произошедшие ночью, вызвали многочисленные нарушения в электрической сети.
"Согласно оперативной ситуации на 6.00 утра (совпадает с мск) 12 июня, электричество частично отсутствует в 88 населенных пунктах Криулянского, Страшенского, Оргеевского, Теленештского, Ниспоренского, Каларашского, Яловенского, Хынчештского районов, а также в муниципалитете Кишинева
. Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей", - говорится в сообщении предприятия.
Уточняется, что из-за грозы накануне вечером произошли множественные обрывы проводов.
"Осадки с электрическими разрядами и сильный ветер в ночь с 11 на 12 июня привели к падению множества деревьев и ветвей на линии электропередач, что привело к обрывам проводов и к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям, обслуживаемым в центральной и южной части страны", - подчеркнули в компании.
Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.