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В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы - РИА Новости, 12.06.2024
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08:31 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/moldaviya-1952322328.html
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы - РИА Новости, 12.06.2024
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы
Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:31
2024-06-12T08:31
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны - компания Premier Energy в Telegram-канале. Сильный ветер и дождь, произошедшие ночью, вызвали многочисленные нарушения в электрической сети. "Согласно оперативной ситуации на 6.00 утра (совпадает с мск) 12 июня, электричество частично отсутствует в 88 населенных пунктах Криулянского, Страшенского, Оргеевского, Теленештского, Ниспоренского, Каларашского, Яловенского, Хынчештского районов, а также в муниципалитете Кишинева. Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей", - говорится в сообщении предприятия. Уточняется, что из-за грозы накануне вечером произошли множественные обрывы проводов. "Осадки с электрическими разрядами и сильный ветер в ночь с 11 на 12 июня привели к падению множества деревьев и ветвей на линии электропередач, что привело к обрывам проводов и к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям, обслуживаемым в центральной и южной части страны", - подчеркнули в компании. Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.
https://ria.ru/20240607/smerch-1951367838.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы

В Молдавии частично отключили электричество из-за грозы и шквалистого ветра

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Электричество частично отсутствует в 88 населённых пунктах Молдавии в результате грозы и шквалистого ветра, обрушившихся на республику в ночь на среду, сообщил поставщик электроэнергии в центральной и южной части страны - компания Premier Energy в Telegram-канале.
Сильный ветер и дождь, произошедшие ночью, вызвали многочисленные нарушения в электрической сети.
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"Согласно оперативной ситуации на 6.00 утра (совпадает с мск) 12 июня, электричество частично отсутствует в 88 населенных пунктах Криулянского, Страшенского, Оргеевского, Теленештского, Ниспоренского, Каларашского, Яловенского, Хынчештского районов, а также в муниципалитете Кишинева. Оперативные формирования находятся на местах и принимают необходимые меры по восстановлению электроснабжения пострадавших потребителей", - говорится в сообщении предприятия.
Уточняется, что из-за грозы накануне вечером произошли множественные обрывы проводов.
"Осадки с электрическими разрядами и сильный ветер в ночь с 11 на 12 июня привели к падению множества деревьев и ветвей на линии электропередач, что привело к обрывам проводов и к аварийному прекращению подачи электроэнергии потребителям, обслуживаемым в центральной и южной части страны", - подчеркнули в компании.
Граждан просят быть бдительными, не наступать на провода, не лезть в электрические установки, не оставлять без присмотра детей, а также держать домашних животных во время прогулки на привязи.
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