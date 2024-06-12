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Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон - РИА Новости, 12.06.2024
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07:41 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/moldaviya-1952318966.html
Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон
Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон - РИА Новости, 12.06.2024
Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон
Молдавии удастся восстановить двустороннее сотрудничество с Россией в духе взаимного уважения и дружбы, поскольку это соответствует национальным интересам... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T07:41
2024-06-12T07:41
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молдавия
москва
игорь додон
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Молдавии удастся восстановить двустороннее сотрудничество с Россией в духе взаимного уважения и дружбы, поскольку это соответствует национальным интересам республики, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон по случаю Дня России. "Поздравляю руководство и дружественный российский народ с отмечаемым сегодня Днем России… Уверен, несмотря на все трудности и препятствия, нам удастся восстановить двустороннее сотрудничество в духе взаимного уважения и дружбы. Это соответствует нашим национальным интересам", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, народы Молдавии и России связывают вековые культурные и духовные ценности и традиции. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была стратегическим партнером Молдавии. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240612/kndr-1952313540.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Майя Санду, В мире
Молдавию и Россию связывают вековые ценности, заявил Додон

Додон: сотрудничество с Россией соответствует национальным интересам Молдавии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024
Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Молдавии удастся восстановить двустороннее сотрудничество с Россией в духе взаимного уважения и дружбы, поскольку это соответствует национальным интересам республики, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон по случаю Дня России.
"Поздравляю руководство и дружественный российский народ с отмечаемым сегодня Днем России… Уверен, несмотря на все трудности и препятствия, нам удастся восстановить двустороннее сотрудничество в духе взаимного уважения и дружбы. Это соответствует нашим национальным интересам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
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По его словам, народы Молдавии и России связывают вековые культурные и духовные ценности и традиции. Он подчеркнул, что Российская Федерация всегда была стратегическим партнером Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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