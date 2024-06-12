https://ria.ru/20240612/mishustin-1952345259.html
Мишустин поздравил сограждан с Днем России
Мишустин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Мишустин поздравил сограждан с Днем России
День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:15
2024-06-12T12:15
2024-06-12T12:15
россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят суверенитет и национальную безопасность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. "Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм", - написал Мишустин в поздравлении с Днем России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он назвал Россию великой страной с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. "От гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", - подчеркнул председатель правительства. Он такое пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в ответственном служении на благо России.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, русская православная церковь, общество
Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Общество
Мишустин поздравил сограждан с Днем России
Мишустин: День России символизирует патриотизм, народное единство и солидарность
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят суверенитет и национальную безопасность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его сообщение опубликовано на сайте
РПЦ.
"Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм", - написал Мишустин в поздравлении с Днем России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он назвал Россию великой страной с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями.
"От гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", - подчеркнул председатель правительства.
Он такое пожелал патриарху Кириллу
здоровья и успехов в ответственном служении на благо России.