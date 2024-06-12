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Мишустин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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12:15 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/mishustin-1952345259.html
Мишустин поздравил сограждан с Днем России
Мишустин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Мишустин поздравил сограждан с Днем России
День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:15
2024-06-12T12:15
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят суверенитет и национальную безопасность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. "Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм", - написал Мишустин в поздравлении с Днем России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он назвал Россию великой страной с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. "От гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", - подчеркнул председатель правительства. Он такое пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в ответственном служении на благо России.
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россия, михаил мишустин, русская православная церковь, общество
Россия, Михаил Мишустин, Русская православная церковь, Общество
Мишустин поздравил сограждан с Днем России

Мишустин: День России символизирует патриотизм, народное единство и солидарность

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят суверенитет и национальную безопасность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его сообщение опубликовано на сайте РПЦ.
"Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм", - написал Мишустин в поздравлении с Днем России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он назвал Россию великой страной с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями.
"От гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", - подчеркнул председатель правительства.
Он такое пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в ответственном служении на благо России.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
День России в 2024 году: история и традиции праздника
Вчера, 16:20
 
РоссияМихаил МишустинРусская православная церковьОбщество
 
 
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