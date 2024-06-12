https://ria.ru/20240612/mishustin-1952345259.html

Мишустин поздравил сограждан с Днем России

Мишустин поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Мишустин поздравил сограждан с Днем России

День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:15

2024-06-12T12:15

2024-06-12T12:15

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. День России символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм, вместе граждане РФ сохранят и приумножат могущество Отчизны, укрепят суверенитет и национальную безопасность, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его сообщение опубликовано на сайте РПЦ. "Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм", - написал Мишустин в поздравлении с Днем России патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Он назвал Россию великой страной с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. "От гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят ее настоящее и будущее. Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей", - подчеркнул председатель правительства. Он такое пожелал патриарху Кириллу здоровья и успехов в ответственном служении на благо России.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, михаил мишустин, русская православная церковь, общество