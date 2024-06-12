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Минобороны рассказало о работе группировки "Центр" и потерях ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 12.06.2024 (обновлено: 14:18 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/minoborony-1952360218.html
Минобороны рассказало о работе группировки "Центр" и потерях ВСУ
Минобороны рассказало о работе группировки "Центр" и потерях ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Центр" и потерях ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:01
2024-06-12T14:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 350 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. По данным МО РФ, "потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30".
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о работе группировки "Центр" и потерях ВСУ

МО: силы "Центра" улучшили положение, ВСУ за сутки потеряли до 350 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на танке Т-90М
Российские военнослужащие на танке Т-90М - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на танке Т-90М . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 350 военных, сообщило в среду министерство обороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 144-й пехотной бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным МО РФ, "потери противника составили до 350 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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