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Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 12.06.2024
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23:08 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/militarizatsiya-1952450871.html
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 12.06.2024
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:08
2024-06-12T23:08
россия
арктика
канада
олег степанов
мелани жоли
нато
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской безопасности, сказал РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов. "Если Канада решит встать на путь милитаризации Арктики, это будет достойно сожаления. Сейчас Арктика – это район низкой напряженности, и Россия выступает за то, чтобы крайний север оставался мирным и немилитаризированным", - сказал Степанов. Глава канадского МИД Мелани Жоли ранее сообщила в интервью агентству Блумберг о работе над обновленной арктической стратегией, которая бы учитывала вступление Швеции и Финляндии в НАТО и допускала усиление "архитектуры безопасности" в регионе. Жоли в интервью заявила, что парадигма "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует. "Мы не рассматриваем Канаду как угрозу там, но, очевидно, будем учитывать как возможное изменение политики в Оттаве, так и координацию, совместное планирование с США и в рамках НАТО в этом отношении. Всякая попытка НАТО спроецировать силу в Арктике встретит адекватный военный ответ со стороны России", - сказал российский посол. "Очевидно, если кабинет (Джастина) Трюдо займет конфронтационную позицию в отношении России в Арктике, прежде всего, это нанесет ущерб безопасности Канады. Это очень близорукая политика – искусственно создавать врага из своего соседа, когда этот сосед, Россия, является крупной военной державой", - добавил Степанов. Он выразил сожаление в связи с тем, что по вине кабинета Трюдо у Москвы и Оттавы "ноль" двусторонних контактов, и "некоторое минимальное ограниченное взаимодействие" сохраняется только в рамках Арктического совета.
https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html
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россия, арктика, канада, олег степанов, мелани жоли, нато, арктический совет
Россия, Арктика, Канада, Олег Степанов, Мелани Жоли, НАТО, Арктический совет
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов

Посол Степанов: РФ ответит, если Канада встанет на путь милитаризации Арктики

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской безопасности, сказал РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов.
«
"Если Канада решит встать на путь милитаризации Арктики, это будет достойно сожаления. Сейчас Арктика – это район низкой напряженности, и Россия выступает за то, чтобы крайний север оставался мирным и немилитаризированным", - сказал Степанов.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
В МИД предупредили о превентивных мерах против усиления НАТО в Арктике
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Глава канадского МИД Мелани Жоли ранее сообщила в интервью агентству Блумберг о работе над обновленной арктической стратегией, которая бы учитывала вступление Швеции и Финляндии в НАТО и допускала усиление "архитектуры безопасности" в регионе.
Жоли в интервью заявила, что парадигма "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует.
«
"Мы не рассматриваем Канаду как угрозу там, но, очевидно, будем учитывать как возможное изменение политики в Оттаве, так и координацию, совместное планирование с США и в рамках НАТО в этом отношении. Всякая попытка НАТО спроецировать силу в Арктике встретит адекватный военный ответ со стороны России", - сказал российский посол.
"Очевидно, если кабинет (Джастина) Трюдо займет конфронтационную позицию в отношении России в Арктике, прежде всего, это нанесет ущерб безопасности Канады. Это очень близорукая политика – искусственно создавать врага из своего соседа, когда этот сосед, Россия, является крупной военной державой", - добавил Степанов.
Он выразил сожаление в связи с тем, что по вине кабинета Трюдо у Москвы и Оттавы "ноль" двусторонних контактов, и "некоторое минимальное ограниченное взаимодействие" сохраняется только в рамках Арктического совета.
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РоссияАрктикаКанадаОлег СтепановМелани ЖолиНАТОАрктический совет
 
 
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