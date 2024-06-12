https://ria.ru/20240612/militarizatsiya-1952450871.html

Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов

Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов - РИА Новости, 12.06.2024

Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов

Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:08

2024-06-12T23:08

2024-06-12T23:08

россия

арктика

канада

олег степанов

мелани жоли

нато

арктический совет

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ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской безопасности, сказал РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов. "Если Канада решит встать на путь милитаризации Арктики, это будет достойно сожаления. Сейчас Арктика – это район низкой напряженности, и Россия выступает за то, чтобы крайний север оставался мирным и немилитаризированным", - сказал Степанов. Глава канадского МИД Мелани Жоли ранее сообщила в интервью агентству Блумберг о работе над обновленной арктической стратегией, которая бы учитывала вступление Швеции и Финляндии в НАТО и допускала усиление "архитектуры безопасности" в регионе. Жоли в интервью заявила, что парадигма "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует. "Мы не рассматриваем Канаду как угрозу там, но, очевидно, будем учитывать как возможное изменение политики в Оттаве, так и координацию, совместное планирование с США и в рамках НАТО в этом отношении. Всякая попытка НАТО спроецировать силу в Арктике встретит адекватный военный ответ со стороны России", - сказал российский посол. "Очевидно, если кабинет (Джастина) Трюдо займет конфронтационную позицию в отношении России в Арктике, прежде всего, это нанесет ущерб безопасности Канады. Это очень близорукая политика – искусственно создавать врага из своего соседа, когда этот сосед, Россия, является крупной военной державой", - добавил Степанов. Он выразил сожаление в связи с тем, что по вине кабинета Трюдо у Москвы и Оттавы "ноль" двусторонних контактов, и "некоторое минимальное ограниченное взаимодействие" сохраняется только в рамках Арктического совета.

https://ria.ru/20230917/arktika-1896769280.html

https://ria.ru/20240528/korabli-1948921153.html

россия

арктика

канада

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россия, арктика, канада, олег степанов, мелани жоли, нато, арктический совет