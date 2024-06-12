Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, заявил посол Степанов
Посол Степанов: РФ ответит, если Канада встанет на путь милитаризации Арктики
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но будет реагировать, если та возьмет курс на милитаризацию региона, с негативными последствиями для канадской безопасности, сказал РИА Новости посол РФ в этой стране Олег Степанов.
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"Если Канада решит встать на путь милитаризации Арктики, это будет достойно сожаления. Сейчас Арктика – это район низкой напряженности, и Россия выступает за то, чтобы крайний север оставался мирным и немилитаризированным", - сказал Степанов.
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Глава канадского МИД Мелани Жоли ранее сообщила в интервью агентству Блумберг о работе над обновленной арктической стратегией, которая бы учитывала вступление Швеции и Финляндии в НАТО и допускала усиление "архитектуры безопасности" в регионе.
Жоли в интервью заявила, что парадигма "чем дальше на север, тем меньше напряженности", больше не действует.
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"Мы не рассматриваем Канаду как угрозу там, но, очевидно, будем учитывать как возможное изменение политики в Оттаве, так и координацию, совместное планирование с США и в рамках НАТО в этом отношении. Всякая попытка НАТО спроецировать силу в Арктике встретит адекватный военный ответ со стороны России", - сказал российский посол.
"Очевидно, если кабинет (Джастина) Трюдо займет конфронтационную позицию в отношении России в Арктике, прежде всего, это нанесет ущерб безопасности Канады. Это очень близорукая политика – искусственно создавать врага из своего соседа, когда этот сосед, Россия, является крупной военной державой", - добавил Степанов.
Он выразил сожаление в связи с тем, что по вине кабинета Трюдо у Москвы и Оттавы "ноль" двусторонних контактов, и "некоторое минимальное ограниченное взаимодействие" сохраняется только в рамках Арктического совета.