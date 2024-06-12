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На Западе назвали причину провала конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/merkuris-1952447211.html
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
На Западе назвали причину провала конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
На Западе назвали причину провала конференции по Украине
Число стран, отклонивших приглашение на конференцию по Украине в Швейцарии, растет из-за потери доверия к Зеленскому на фоне многочисленных ошибок украинского... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:41
2024-06-12T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число стран, отклонивших приглашение на конференцию по Украине в Швейцарии, растет из-за потери доверия к Зеленскому на фоне многочисленных ошибок украинского режима, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал. Предположительно, это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а позиция Зеленского лишь вызывает вопросы, все больше и больше стран решают, что им следует держаться в стороне", — сказал эксперт.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, украина, москва, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
На Западе назвали причину провала конференции по Украине

Меркурис: многие страны отказались от саммита из-за потери доверия к Зеленскому

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число стран, отклонивших приглашение на конференцию по Украине в Швейцарии, растет из-за потери доверия к Зеленскому на фоне многочисленных ошибок украинского режима, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал. Предположительно, это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а позиция Зеленского лишь вызывает вопросы, все больше и больше стран решают, что им следует держаться в стороне", — сказал эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В США раскрыли план Зеленского на конференции по Украине
Вчера, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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