https://ria.ru/20240612/merkuris-1952447211.html

На Западе назвали причину провала конференции по Украине

На Западе назвали причину провала конференции по Украине - РИА Новости, 12.06.2024

На Западе назвали причину провала конференции по Украине

Число стран, отклонивших приглашение на конференцию по Украине в Швейцарии, растет из-за потери доверия к Зеленскому на фоне многочисленных ошибок украинского... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:41

2024-06-12T22:41

2024-06-12T22:41

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джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число стран, отклонивших приглашение на конференцию по Украине в Швейцарии, растет из-за потери доверия к Зеленскому на фоне многочисленных ошибок украинского режима, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Эта конференция с самого начала была глупой идеей, она обречена на провал. Предположительно, это было своего рода попыткой укрепить позиции Зеленского после провального контрнаступления прошлым летом и его решения отменить президентские выборы. Но сейчас, когда ситуация в Украине ухудшается, а позиция Зеленского лишь вызывает вопросы, все больше и больше стран решают, что им следует держаться в стороне", — сказал эксперт.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

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в мире, украина, москва, россия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва