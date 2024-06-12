https://ria.ru/20240612/mea-1952399672.html
МЭА: Россия в мае снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки
МЭА: Россия в мае снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки - РИА Новости, 12.06.2024
МЭА: Россия в мае снизила добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия снизила в мае добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,22... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:15
2024-06-12T17:15
2024-06-12T17:15
экономика
цены на нефть
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саудовская аравия
опек
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия снизила в мае добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 170 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно табличным данным, добыча нефти Россией в мае составила 9,22 миллиона баррелей в сутки, при этом в апреле она была 9,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, снижение составило 80 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ составлял в мае 9,05 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, она превысила его на 170 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в мае сверх квот сокращала добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и экспорт - на 121 тысячу баррелей в сутки.
https://ria.ru/20240611/neft-1952265372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, опек, международное энергетическое агентство
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Международное энергетическое агентство
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия снизила в мае добычу нефти на 80 тысяч баррелей в сутки, до 9,22 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 170 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада
агентства.
Согласно табличным данным, добыча нефти Россией в мае составила 9,22 миллиона баррелей в сутки, при этом в апреле она была 9,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, снижение составило 80 тысяч баррелей в сутки.
При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ составлял в мае 9,05 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, она превысила его на 170 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию
, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения.
По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в мае сверх квот сокращала добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и экспорт - на 121 тысячу баррелей в сутки.