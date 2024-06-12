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Любимова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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10:23 12.06.2024
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Любимова поздравила сограждан с Днем России
Любимова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Любимова поздравила сограждан с Днем России
Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:23
2024-06-12T10:23
россия
ольга любимова
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Это день гордости за нашу Родину, за ее богатую историю, культуру и достижения", - написала глава ведомства. Она пожелала благополучия и успехов в начинаниях, отметив, что этот государственный праздник объединяет многонациональный народ великой страны.
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россия, ольга любимова, день россии, общество
Россия, Ольга Любимова, День России, Общество
Любимова поздравила сограждан с Днем России

Министр культуры Любимова отметила богатую историю, культуру и достижения России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны.
"Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Это день гордости за нашу Родину, за ее богатую историю, культуру и достижения", - написала глава ведомства.
Она пожелала благополучия и успехов в начинаниях, отметив, что этот государственный праздник объединяет многонациональный народ великой страны.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
День России в 2024 году: история и традиции праздника
Вчера, 16:20
 
РоссияОльга ЛюбимоваДень РоссииОбщество
 
 
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