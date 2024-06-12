https://ria.ru/20240612/lyubimova-1952332710.html

Любимова поздравила сограждан с Днем России

Любимова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Любимова поздравила сограждан с Днем России

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:23

2024-06-12T10:23

2024-06-12T10:23

россия

ольга любимова

день россии

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Это день гордости за нашу Родину, за ее богатую историю, культуру и достижения", - написала глава ведомства. Она пожелала благополучия и успехов в начинаниях, отметив, что этот государственный праздник объединяет многонациональный народ великой страны.

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

россия

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Дарья Буймова

россия, ольга любимова, день россии, общество