https://ria.ru/20240612/lyubimova-1952332710.html
Любимова поздравила сограждан с Днем России
Любимова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Любимова поздравила сограждан с Днем России
Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:23
2024-06-12T10:23
2024-06-12T10:23
россия
ольга любимова
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днём России, отметив богатую историю, культуру и достижения страны. "Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! Это день гордости за нашу Родину, за ее богатую историю, культуру и достижения", - написала глава ведомства. Она пожелала благополучия и успехов в начинаниях, отметив, что этот государственный праздник объединяет многонациональный народ великой страны.
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, день россии, общество
Россия, Ольга Любимова, День России, Общество
Любимова поздравила сограждан с Днем России
Министр культуры Любимова отметила богатую историю, культуру и достижения России