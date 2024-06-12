https://ria.ru/20240612/lukashenko-1952343610.html
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 12.06.2024
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:57
2024-06-12T11:57
2024-06-12T12:46
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947856317_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_b90fc0f78a181ce96a84a3f27db45a33.jpg
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства "Пул первого", обещав скоро подробности."Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития."Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера", - сообщает Telegram-канал.Еще одна тема в повестке переговоров президентов - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства."Согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947856317_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_83d70e4479f1b22ec94e3ef20180fe4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск
МИНСК, 12 июн - РИА Новости.
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал
"Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства "Пул первого", обещав скоро подробности.
"Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития.
"Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске
в ходе недавнего официального визита российского лидера", - сообщает Telegram-канал.
Еще одна тема в повестке переговоров президентов - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства.
"Согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.