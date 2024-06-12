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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 12.06.2024
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11:57 12.06.2024 (обновлено: 12:46 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/lukashenko-1952343610.html
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 12.06.2024
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:57
2024-06-12T12:46
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства "Пул первого", обещав скоро подробности."Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития."Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера", - сообщает Telegram-канал.Еще одна тема в повестке переговоров президентов - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства."Согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, минск
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Минск

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого".
"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства "Пул первого", обещав скоро подробности.
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"Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития.
"Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера", - сообщает Telegram-канал.
Еще одна тема в повестке переговоров президентов - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства.
"Согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.
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