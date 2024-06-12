https://ria.ru/20240612/lukashenko-1952343610.html

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости, 12.06.2024

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого". РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:57

2024-06-12T11:57

2024-06-12T12:46

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россия

александр лукашенко

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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поговорили в среду по телефону, сообщил Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства "Пул первого", обещав скоро подробности."Вопросы обороны и безопасности в целом в ходе состоявшего разговора главы государств обсудили отдельным блоком", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Также главы государств обменялись мнениями о ситуации в регионе и перспективах ее развития."Обсуждались также экономические вопросы и реализация договоренностей в сфере экономики и безопасности, достигнутых в Минске в ходе недавнего официального визита российского лидера", - сообщает Telegram-канал.Еще одна тема в повестке переговоров президентов - совместная работа и направления сотрудничества за рубежом, за пределами Союзного государства."Согласовали президенты Беларуси и России и график дальнейших контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/putin-1950824590.html

https://ria.ru/20240524/sng-1948190410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, минск