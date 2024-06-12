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В Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг - РИА Новости, 12.06.2024
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15:30 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/lozung-1952375959.html
В Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг
В Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг - РИА Новости, 12.06.2024
В Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг
В пивном баре немецкого Мюнхена около десятка молодых людей выкрикивала нацистский лозунг "Да здравствует победа!" (нем. Sieg Heil!), после чего администрация... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:30
2024-06-12T15:30
в мире
мюнхен
адольф гитлер
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В пивном баре немецкого Мюнхена около десятка молодых людей выкрикивала нацистский лозунг "Да здравствует победа!" (нем. Sieg Heil!), после чего администрация бара вызвала полицию, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR). "Свидетель сообщил Bayerischer Rundfunk, что за столом сидело около десяти молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Около 7 часов вечера (20.00 мск) один из мужчин встал. С рюмкой в ​​руке он произнес короткую речь и несколько раз крикнул "Sieg!". "Heil!" - хором ответили ему остальные члены группы", - пишет BR. На выкрикивающих нацистский лозунг администрации бара пожаловались другие посетители, в итоге нарушителей порядка не выпускали из здания до прибытия полиции. История нацизма неразрывно связано с пивными барами Мюнхена. Политическая карьеры Адольфа Гитлера начиналась, во многом, с речей в пивных барах Мюнхена в кругу представителей крайне правого политического спектра. Кроме того, 8 ноября 1923 года в огромном пивном зале "Бюргербройкеллер" Гитлер и генерал Эрих фон Людендорф начали неудачную попытку государственного переворота, вошедшую в историю как "Пивной путч".
https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html
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в мире, мюнхен, адольф гитлер
В мире, Мюнхен, Адольф Гитлер
В Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг

BR: в баре в Мюнхене группа молодых людей выкрикивала нацистский лозунг

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В пивном баре немецкого Мюнхена около десятка молодых людей выкрикивала нацистский лозунг "Да здравствует победа!" (нем. Sieg Heil!), после чего администрация бара вызвала полицию, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk (BR).
«
"Свидетель сообщил Bayerischer Rundfunk, что за столом сидело около десяти молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Около 7 часов вечера (20.00 мск) один из мужчин встал. С рюмкой в ​​руке он произнес короткую речь и несколько раз крикнул "Sieg!". "Heil!" - хором ответили ему остальные члены группы", - пишет BR.
На выкрикивающих нацистский лозунг администрации бара пожаловались другие посетители, в итоге нарушителей порядка не выпускали из здания до прибытия полиции.
История нацизма неразрывно связано с пивными барами Мюнхена. Политическая карьеры Адольфа Гитлера начиналась, во многом, с речей в пивных барах Мюнхена в кругу представителей крайне правого политического спектра. Кроме того, 8 ноября 1923 года в огромном пивном зале "Бюргербройкеллер" Гитлер и генерал Эрих фон Людендорф начали неудачную попытку государственного переворота, вошедшую в историю как "Пивной путч".
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