https://ria.ru/20240612/lavrov-1952357768.html
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.06.2024
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров
США и их союзники в Европе пытаются нагнетать радикальные настроения, делая это как на Украине, так и в странах Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:42
2024-06-12T13:42
2024-06-12T14:02
сша
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сергей лавров
бруно родригес
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США и их союзники в Европе пытаются нагнетать радикальные настроения, делая это как на Украине, так и в странах Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом российский министр выразил благодарность кубинской стороне за взаимодействие в том числе по вопросам недопущения возрождения нацизма в мире."Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации, но также и в целом ряде стран Евросоюза, которые являют собой, согласно заявлениям Брюсселя, образец демократии", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, сергей лавров, бруно родригес, европа, украина
США, В мире, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Европа, Украина
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров
Лавров: США пытаются нагнетать радикальные настроения, в том числе в ЕС