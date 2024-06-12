Рейтинг@Mail.ru
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.06.2024 (обновлено: 14:02 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/lavrov-1952357768.html
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров - РИА Новости, 12.06.2024
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров
США и их союзники в Европе пытаются нагнетать радикальные настроения, делая это как на Украине, так и в странах Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:42
2024-06-12T14:02
сша
в мире
сергей лавров
бруно родригес
европа
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США и их союзники в Европе пытаются нагнетать радикальные настроения, делая это как на Украине, так и в странах Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом российский министр выразил благодарность кубинской стороне за взаимодействие в том числе по вопросам недопущения возрождения нацизма в мире."Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации, но также и в целом ряде стран Евросоюза, которые являют собой, согласно заявлениям Брюсселя, образец демократии", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231223/ssha-1917609961.html
сша
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, сергей лавров, бруно родригес, европа, украина
США, В мире, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Европа, Украина
США и их союзники пытаются нагнетать радикальные настроения, заявил Лавров

Лавров: США пытаются нагнетать радикальные настроения, в том числе в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. США и их союзники в Европе пытаются нагнетать радикальные настроения, делая это как на Украине, так и в странах Европейского союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом российский министр выразил благодарность кубинской стороне за взаимодействие в том числе по вопросам недопущения возрождения нацизма в мире.
"Угроза такого развития событий, к сожалению, существует в результате политики Соединенных Штатов, их европейских союзников, которые пытаются всячески нагнетать националистические ультрарадикальные настроения и прямые неонацистские настроения, в том числе на Украине, которую используют для войны против Российской Федерации, но также и в целом ряде стран Евросоюза, которые являют собой, согласно заявлениям Брюсселя, образец демократии", - сказал Лавров.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
США пытаются запугать партнеров России, заявил Антонов
23 декабря 2023, 05:09
 
СШАВ миреСергей ЛавровБруно РодригесЕвропаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала