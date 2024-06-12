https://ria.ru/20240612/kuveyt-1952388631.html

В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49

В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49 - РИА Новости, 12.06.2024

В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49

Число погибших в результате пожара в жилом здании, где проживали азиатские рабочие на юге Кувейта, возросло до 49-ти, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:34

2024-06-12T16:34

2024-06-12T16:54

в мире

кувейт

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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в жилом здании, где проживали азиатские рабочие на юге Кувейта, возросло до 49-ти, говорится в сообщении министерства внутренних дел эмирата."Число погибших в результате пожара в жилом здании для рабочих возросло до сорока девяти", - отмечается в сообщении, переданном Кувейтским агентством новостей.В министерстве уточнили, что пожар начался с шестиэтажном здании, где проживали около 200 человек, рано утром в среду. Возгорание началось на первом этаже, где стояли газовые баллоны. По данным полиции, большое число жертв объясняется приказом хозяина здания держать запертой входную дверь и отсутствие на месте охранника. Глава МВД Кувейта Фахад ас-Сабах распорядился задержать их обоих.

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948521762.html

кувейт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кувейт