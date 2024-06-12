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В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49 - РИА Новости, 12.06.2024
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16:34 12.06.2024 (обновлено: 16:54 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/kuveyt-1952388631.html
В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49
В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49 - РИА Новости, 12.06.2024
В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49
Число погибших в результате пожара в жилом здании, где проживали азиатские рабочие на юге Кувейта, возросло до 49-ти, говорится в сообщении министерства... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:34
2024-06-12T16:54
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в жилом здании, где проживали азиатские рабочие на юге Кувейта, возросло до 49-ти, говорится в сообщении министерства внутренних дел эмирата."Число погибших в результате пожара в жилом здании для рабочих возросло до сорока девяти", - отмечается в сообщении, переданном Кувейтским агентством новостей.В министерстве уточнили, что пожар начался с шестиэтажном здании, где проживали около 200 человек, рано утром в среду. Возгорание началось на первом этаже, где стояли газовые баллоны. По данным полиции, большое число жертв объясняется приказом хозяина здания держать запертой входную дверь и отсутствие на месте охранника. Глава МВД Кувейта Фахад ас-Сабах распорядился задержать их обоих.
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в мире, кувейт
В мире, Кувейт
В Кувейте число погибших при пожаре в жилом доме возросло до 49

МВД Кувейта: число погибших при пожаре в жилом доме на юге страны возросло до 49

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Число погибших в результате пожара в жилом здании, где проживали азиатские рабочие на юге Кувейта, возросло до 49-ти, говорится в сообщении министерства внутренних дел эмирата.
«
"Число погибших в результате пожара в жилом здании для рабочих возросло до сорока девяти", - отмечается в сообщении, переданном Кувейтским агентством новостей.
В министерстве уточнили, что пожар начался с шестиэтажном здании, где проживали около 200 человек, рано утром в среду. Возгорание началось на первом этаже, где стояли газовые баллоны.
По данным полиции, большое число жертв объясняется приказом хозяина здания держать запертой входную дверь и отсутствие на месте охранника. Глава МВД Кувейта Фахад ас-Сабах распорядился задержать их обоих.
Тайбей - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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