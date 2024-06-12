https://ria.ru/20240612/kuveyt-1952355810.html
В Кувейте при пожаре в жилом здании погибли 35 человек
В Кувейте при пожаре в жилом здании погибли 35 человек - РИА Новости, 12.06.2024
В Кувейте при пожаре в жилом здании погибли 35 человек
Не менее 35 человек погибли, десятки пострадали при пожаре в жилом здании в районе Эль-Мункиф на юге Кувейта, сообщил представитель местной полиции в эфире... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:26
2024-06-12T13:26
2024-06-12T13:26
в мире
кувейт
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ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли, десятки пострадали при пожаре в жилом здании в районе Эль-Мункиф на юге Кувейта, сообщил представитель местной полиции в эфире кувейтского гостелеканала. "Число жертв пожара в высотном здании достигло 35, оно будет ещё уточняться после того, как удастся как следует осмотреть здание. Десятки человек пострадали", - отметил он. По словам представителя полиции, в здании в основном проживали рабочие из азиатских стран.
https://ria.ru/20231002/stadion-1899974396.html
кувейт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт
В Кувейте при пожаре в жилом здании погибли 35 человек
В Кувейте при пожаре в жилом здании погибли 35 человек, десятки пострадали