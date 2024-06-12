https://ria.ru/20240612/kuba-1952403212.html

Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туризма

Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туризма - РИА Новости, 12.06.2024

Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туризма

Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туристической инфраструктуры, на сегодняшний день на Кубе 24 совместных предприятия с Россией,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:26

2024-06-12T17:26

2024-06-12T17:26

туризм

куба

россия

москва

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

зарядье

туризм

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Куба пригласила российских инвесторов к участию в развитии туристической инфраструктуры, на сегодняшний день на Кубе 24 совместных предприятия с Россией, сообщила первый заместитель министра по туризму Кубы Мария Дель Кармен Орельянас. "Мы надеемся, что будут развиваться российские инвестиции на Кубе. Потому что сейчас на Кубе работают уже более 24 совместных предприятий с Россией, есть совместное управление отелями на Кубе с участием российских компаний. И мы приглашаем не только российских туристов, но и российские компании работать на Кубе", - сказала замминистра по туризму Кубы. Куба в первом квартале 2024 года приняла 67 тысяч российских туристов, это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в рамках ПМЭФ с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом. Он уточнял, что продолжается работа по созданию круглогодичного курорта на Кубе. Это парк активного отдыха, аналогичный парку "Зарядье" в Москве.

https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html

куба

россия

москва

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Максим Зубков

куба, россия, москва, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас, зарядье, туризм