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Генпрокурор поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
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09:47 12.06.2024 (обновлено: 09:53 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/krasnov-1952329151.html
Генпрокурор поздравил сограждан с Днем России
Генпрокурор поздравил сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Генпрокурор поздравил сограждан с Днем России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил россиян с Днем России, отметив, что стремление отстаивать свои национальные интересы и ценности объединило... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:47
2024-06-12T09:53
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил россиян с Днем России, отметив, что стремление отстаивать свои национальные интересы и ценности объединило народы России в самую большую державу. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня. "Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Друзья! Многовековая история нашего Отечества является воплощением единства и силы, она неразрывно связана с идеалами добра и справедливости. Стремление отстаивать свои национальные интересы и ценности объединило народы России в самую большую державу", - сказал он в поздравлении. Краснов уточнил, что наши предки веками создавали и преумножали величие Родины, а сегодня, когда проходит специальная военная операция, россияне принимают эстафету поколений. Генпрокурор РФ подчеркнул, что ответственность за будущее страны лежит на каждом из нас. "Органы прокуратуры будут твердо отстаивать верховенство Закона, защищать права и интересы граждан и государства, работать над обеспечением средствами надзора порядка, безопасности и стабильности. Уверен, что накопленный опыт и профессионализм станут залогом успешного решения всех поставленных задач на благо нашего Отечества. С Днем России!" - заключил Краснов.
https://ria.ru/20240612/volodin-1952321742.html
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, день россии
Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, День России
Генпрокурор поздравил сограждан с Днем России

Генпрокурор Краснов: стремление отстаивать свои интересы объединило народы

© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил россиян с Днем России, отметив, что стремление отстаивать свои национальные интересы и ценности объединило народы России в самую большую державу. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
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"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Друзья! Многовековая история нашего Отечества является воплощением единства и силы, она неразрывно связана с идеалами добра и справедливости. Стремление отстаивать свои национальные интересы и ценности объединило народы России в самую большую державу", - сказал он в поздравлении.
Краснов уточнил, что наши предки веками создавали и преумножали величие Родины, а сегодня, когда проходит специальная военная операция, россияне принимают эстафету поколений. Генпрокурор РФ подчеркнул, что ответственность за будущее страны лежит на каждом из нас.
"Органы прокуратуры будут твердо отстаивать верховенство Закона, защищать права и интересы граждан и государства, работать над обеспечением средствами надзора порядка, безопасности и стабильности. Уверен, что накопленный опыт и профессионализм станут залогом успешного решения всех поставленных задач на благо нашего Отечества. С Днем России!" - заключил Краснов.
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФДень России
 
 
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